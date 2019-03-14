167 yeni otel ile 8 bin istihdam daha geliyor

Gökhan Artan / İstanbul, 14 Mart (DHA) - Türkiye'de konaklama sektöründeki yatırımlar 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 0.6 arttı. Yatırım teşvikleri kapsamına alınan 167 otelin yatırım tutarı 3 milyar lira, öngörülen toplam istihdam da 8 bin 303 kişi olarak belirlendi.

Turizmde 2018 yılının başından itibaren başlayan yükseliş trendi konaklama sektörü yatırımlarına da yansıdı. Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB), Ticaret Bakanlığı "Yatırım Teşvik Belgeleri" verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre; 2018 yılında ülke genelinde toplamda 49 ilde toplam 28 bin 661 yataklı 167 yeni otel projesi "teşvik belgesi" aldı. Toplamda 3 milyar 50 milyon lira yatırımla tamamlanacak oteller ile sektöre 8 bin 303 yeni ek istihdam sağlanacak.

Yatırım teşvikleri, 2017 yılında 56 ilde toplam 33 bin 259 yataklı 192 yeni otel projesi için 3 milyar 29 milyon lira düzeyindeydi. Buna göre yeni proje sayısında yüzde 13 gerileme meydana gelirken, lira bazında yatırım turarı hafif artışla yüzde 0.6 yükseldi. Öte yandan son beş yıl dikkate alındığında yatak kapasitesinde yüzde 60’ın üzerinde bir düşüş yaşanırken, yükselen yatak başı maliyetlere bağlı olarak, toplam yatırım tutarında yüzde 63 artış gözlendi.