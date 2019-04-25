"17. İnsan Yönetimi Zirvesi" başladı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, ILO tarafından 2017 yılında kurulan küresel komisyonun belirlediği 10 temel tavsiye maddesinin gelecek ay Türkiye'de de görüşülmeye başlanacağını bildirdi.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Güney Marmara Şubesince "Kültürün Sesini Dinle" ana temasıyla bu yıl 17'ncisi düzenlenen "İnsan Yönetimi Zirvesi" Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Özcan, kongrenin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, dünyada pek çok sektörde değişim ve dönüşüm yaşandığını, daha parlak bir gelecek için bir yandan bu dönüşümün getirdiği fırsatları yakalamak bir yandan da yol açtığı tehditlerle baş etmek gerektiğini söyledi.

"Biz Uluslararası Çalışma Örgütü olarak bu yılı, 100'üncü yılımızı çalışma hayatının geleceğini anlamaya adadık." ifadesini kullanan Özcan, şöyle devam etti:

"Bunun için 5 sene öncesinden beri çalışıyoruz. Bu konuyla alakalı 2017 yılında bir küresel komisyon kuruldu. Dünyada çalışma hayatını temsil eden, işveren, işçi, hükümetler, akademi ve sivil toplum örgütleri tarafında önde gelen 27 kişi, iki senedir bu konuda çalıştı ve bir rapor ortaya çıkardılar."