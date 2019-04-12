FİNANS

"17. Kalite ve Başarı Sempozyumu" başladı

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 17:22 | Son Güncelleme

"Gelecekte bizi nasıl bir hayat bekliyor? 2030, 2040, 2050'de neler olacak? Robotlar işimizi elimizden alacak mı?" gibi sorulara yanıtlar aranan sempozyum yarın "Bursa Mükemmellik Ödül Töreni" ile sona erecek

Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesince bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Kalite ve Başarı Sempozyumu" başladı.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan KalDer Bursa Şube Başkanı Erdal Elbay, sempozyum için "Gelecek elimizde" temasını tercih ettiklerini söyledi.

Bu temayla gelecek ile ilgili görüşlerin çoğalması ve paylaşılmasını hedeflediklerini aktaran Elbay, ayrıca "Gelecekte bizi nasıl bir hayat bekliyor? 2030, 2040, 2050'de neler olacak? Robotlar işimizi elimizden alacak mı? Yakın gelecekte hangi meslekler ortadan kalkacak? İnsansız araçlar, uzay seyahatleri artık sıradan mı olacak? Gelecekte mutlu insan profili nasıl oluşturulabilir?" sorularına yanıt aradıklarını ifade etti.

Yapımcı ve senarist Birol Güven ise etkinliğin temasıyla aynı adı taşıyan ilk oturumda değerlendirmelerde bulundu.

Geleceğin asıl öznesinin insan olduğunu anlatan Güven, "Gelecekten çok da korkmamak gerekiyor. Değişen hiçbir şey yok. Çalışmak yerine aklını çalıştırıyor insan sorunlarıyla birlikte ama daha pratik, daha konforlu bir gelecek geliyor. Geleceğin başrolü insan olacak, bunu hiçbir şey değiştiremez. Robotlar, algoritmalar her şeyi yapabilir ama başrol değişmeyecek." dedi.

Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eray Yüksek de 2035 yılında robotların nano haline getirilip insan hayatıyla daha yakın bir ilişki içinde olacağını vurguladı.

Yüksek, "2035 yılında robotlar nano seviyesine inmiş, vücudumuza göndermişler, kanımızda dolaşıyor ve sağlıkla ilgili verilerimizi doktora verecek, sigorta şirketine ve patrona verecek. Önemli roldeyse parti başkanına, patronuna veriyor işe girerken. Sürekli haber verecek. Çerezlere 'evet' diyoruz, konum paylaşıyoruz. Anonimlik kalmayacak, bilgileri paylaşmamak mümkün olmayacak." ifadesini kullandı.

Diğer oturumlarla devam eden sempozyum, yarın "Bursa Mükemmellik Ödül Töreni" ile sona erecek.

"Saklamıyorum, Paylaşıyorum Kitap ve Oyuncak Kumbarası", karikatür sergisi, performans gösterisi, kitap imza saatleri gibi etkinliklere de yer verilen sempozyuma yaklaşık 2 bin kişinin katılması bekleniyor.

Kara deliğe düşersek ne olur?Kara deliğe düşersek ne olur?
Edirne'de 'doğal gübre' dönemiEdirne'de 'doğal gübre' dönemi
Galataport İstanbul Miami’de tanıtıldıGalataport İstanbul Miami’de tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KalDer sempozyum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

İstanbulkartta büyük değişim! İmzalar atıldı

İstanbulkartta büyük değişim! İmzalar atıldı

Duyan bankaya koştu!

Duyan bankaya koştu!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altınyıldız Classics kumaşta teknolojiye odaklanacak

Altınyıldız Classics kumaşta teknolojiye odaklanacak

Edirne'de 'doğal gübre' dönemi

Edirne'de 'doğal gübre' dönemi

Galataport İstanbul Miami’de tanıtıldı

Galataport İstanbul Miami’de tanıtıldı

THY 3 ayda 16,75 milyon yolcu taşıdı, en büyük artış Orta Doğu uçuşlarında yaşandı

THY 3 ayda 16,75 milyon yolcu taşıdı, en büyük artış Orta Doğu uçuşlarında yaşandı

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bal üretimi 110 bin tona geldi

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bal üretimi 110 bin tona geldi

Fabrikada kazasız 6 yıla pastalı kutlama

Fabrikada kazasız 6 yıla pastalı kutlama

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.