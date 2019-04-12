"17. Kalite ve Başarı Sempozyumu" başladı

Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesince bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Kalite ve Başarı Sempozyumu" başladı.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan KalDer Bursa Şube Başkanı Erdal Elbay, sempozyum için "Gelecek elimizde" temasını tercih ettiklerini söyledi.

Bu temayla gelecek ile ilgili görüşlerin çoğalması ve paylaşılmasını hedeflediklerini aktaran Elbay, ayrıca "Gelecekte bizi nasıl bir hayat bekliyor? 2030, 2040, 2050'de neler olacak? Robotlar işimizi elimizden alacak mı? Yakın gelecekte hangi meslekler ortadan kalkacak? İnsansız araçlar, uzay seyahatleri artık sıradan mı olacak? Gelecekte mutlu insan profili nasıl oluşturulabilir?" sorularına yanıt aradıklarını ifade etti.

Yapımcı ve senarist Birol Güven ise etkinliğin temasıyla aynı adı taşıyan ilk oturumda değerlendirmelerde bulundu.

Geleceğin asıl öznesinin insan olduğunu anlatan Güven, "Gelecekten çok da korkmamak gerekiyor. Değişen hiçbir şey yok. Çalışmak yerine aklını çalıştırıyor insan sorunlarıyla birlikte ama daha pratik, daha konforlu bir gelecek geliyor. Geleceğin başrolü insan olacak, bunu hiçbir şey değiştiremez. Robotlar, algoritmalar her şeyi yapabilir ama başrol değişmeyecek." dedi.