17. MÜSİAD EXPO başladı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "MÜSİAD bir pilot projedir. Milli sermaye oluşturma ve sermayenin millileşmesi hareketinin 28 yıllık canlı bir kanıtıdır. Çünkü MÜSİAD, ‘ben’ ile değil ‘biz’ ile hareket eden ve beraberlik ruhunun her zaman kazanacağını savunan, dünyanın en yaygın sermaye örgütlerinden biridir. Bu yüzden MÜSİAD, artık olgunluk çağını yaşayan bir sermaye platformudur." dedi.

MÜSİAD’ın, ona kalan mirasın bilfiil farkında ve her daim hazır, vakur ve bir o kadar mütevazi bir güç olduğunu anlatan Abrurrahman Kaan, 85 ülke ve 215 irtibat noktasına ulaştırdıkları teşkilat ağıyla “Ticaret diplomasisi” yürüttüklerini kaydetti.

Alman ekonomisinin yüzde 80’ini 20 bin KOBİ oluşturmaktadır. Biz de ülkemizde her yıl 2000 KOBİ firmamızı ,orta ölçekli hale getirip, faaliyete geçtikten sonra yılda 200 milyar doları ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlıyoruz.”

Derneğin, Türkiye’nin her vilayetinde şubeler açarak her vilayetin ekonomik avantajlarını ortaya çıkarmayı hedeflediğini anlatan Kaan, her bölge için ayrı bir ekonomi modeli ve çözüm setlerini sunduklarını kaydetti.

MÜSİAD üyelerinin yatırım aşamasında desteklenmesi için çok ortaklı ve katılımlı bir sermaye oluşturma projesi olan Girişim Sermayesi Fonu’nun, tarımsal yatırım fonu üreten ve üretim yatırımlarını geliştirmek isteyen girişimcilerin arkasında önemli bir güç olacağını belirten Kaan, üzerinde çalıştıkları projelerin MÜSİAD EXPO kapsamında görülebileceğini söyledi.

Kaan çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

“Yapı Tasarruf sistemi, Kooperatif finans sistemi ve Gayrimenkul Borsası projelerini fuar sürecinde sizlerle buluşturacağız. Bugün MÜSİAD, kurulduğu günün çok ötesinde, hemen her sektörde aktif ve üretken, projeleriyle her alana dokunan bir sermaye bloğudur. MÜSAİD EXPO kapsamında savunma sistemleri ve ileri teknoloji fuarı High Tech Port’ta, teknolojinin en son ulaştığı noktayı, bizzat örneklerini görerek idrak edeceğiz.