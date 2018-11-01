FİNANS

17. MÜSİAD EXPO fuarı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 13:48 | Son Güncelleme

17. MÜSİAD Expo kapsamında 20 Kasım'da "Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet" ana temasıyla 22. International Business Forum düzenlenecek - Forumda, "Uluslararası Para Sistemi'nin Reformu ve Makul ve Adaletli İktisadi, Düzen Tasarımı" ile "Uluslararası Ticaret ve Para Sistemi'nde Blockchain Teknolojisinin Konumu" başlıklı iki oturum gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - MÜSİAD tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO kapsamında 20 Kasım'da "Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet" ana temasıyla 22. International Business Forum (IBF) düzenlenecek.

MÜSİAD'ın açıklamasına göre, 20 Kasım'da İstanbul Wow Otel'de düzenlenecek, "Uluslararası Para Sistemi'nin Reformu ve Makul ve Adaletli İktisadi, Düzen Tasarımı" ile "Uluslararası Ticaret ve Para Sistemi'nde Blockchain Teknolojisinin Konumu" başlıklı iki oturum gerçekleştirilecek.

Forumda dünya ekonomisinin en yeni gündemi tartışılacak. Dünya para sisteminde çoğulculuk ve adaletin masaya yatırılacağı etkinlikte, blockchain sistemi bir çıkış yolu olarak tartışmaların odak noktasını oluşturacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımının beklendiği etkinlikte, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve IBF Başkanı Erol Yarar açış konuşmaları gerçekleştirecek. Güncel temalar etrafında fikir ve bilgi alışverişi ortamı sağlayacak IBF, MÜSİAD EXPO'nun en ilgi çekici tartışma ortamlarından biri olarak tüm dünyadan ilgi görüyor.

IBF, Müslüman milletler arasında güncel ekonomik gelişmeler ve gündem konuları ışığında global iş ağının kurulmasını amaçlıyor.

Etkinliğin yerli ve yabancı uzman katılımcıları arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü ve Blockchain teknolojisi uzmanlığı noktasında Türkiye'deki sayılı isimlerden olan, "Blockchain 101" kitabının yazarı Ahmet Usta ve TÜBİTAK BİLGEM Blockchain Araştırma Laboratuvarı Direktörü Mehmet Sabır Kiraz da bulunuyor.

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- "Alternatif para birimleri ve sistemlerine yoğunlaşacağız"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bu yıl etkinlikte, doların küresel ekonomideki konumunu masaya yatırarak, alternatif para birimleri ve sistemleri üzerine yoğunlaşacaklarını bildirdi.

Yalnızca Türkiye'nin değil, dünya ekonomisinin de dolara dayalı para sisteminin tehdidi altında olduğunu kaydeden Kaan, gün geçtikçe ABD'nin ürettiği temel rezerv para olan doların, küresel para sisteminin temel zaaflarından biri haline geldiğini vurguladı.

Kaan, alanında uzman araştırmacı ve ekonomistler ile alternatif para birimleri ve sistemler üzerine değerlendirmelerde bulunulacağını kaydederek, forumun küresel ekonominin dikkatle takip etmesi gereken son derece değerli bir ekonomik zirve olduğuna dikkati çekti.

IBF Başkanı Erol Yarar, blockchain sisteminin ve kripto paraların uluslararası para sistemindeki rolünün sorgulanacağı kongrede, mevcut blockchain sistemlerinin ve kripto paraların uluslararası ticaret açısından barındırdığı avantajlar ve risklere değinileceğini bildirdi.

Yarar, "Blockchain sistemi ve kripto paralar vasıtasıyla daha makul ve adil bir uluslararası para sisteminin dünya ekonomisinde denge ve adaletin sağlanması bakımından önemli. Bu konuda ihtiyaç duyulan reform tüm boyutlarıyla IBF Kongresi'nde tartışılacak" ifadelerini kullandı.

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