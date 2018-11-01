17. MÜSİAD EXPO fuarı

İSTANBUL (AA) - MÜSİAD tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO kapsamında 20 Kasım'da "Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet" ana temasıyla 22. International Business Forum (IBF) düzenlenecek.

MÜSİAD'ın açıklamasına göre, 20 Kasım'da İstanbul Wow Otel'de düzenlenecek, "Uluslararası Para Sistemi'nin Reformu ve Makul ve Adaletli İktisadi, Düzen Tasarımı" ile "Uluslararası Ticaret ve Para Sistemi'nde Blockchain Teknolojisinin Konumu" başlıklı iki oturum gerçekleştirilecek.

Forumda dünya ekonomisinin en yeni gündemi tartışılacak. Dünya para sisteminde çoğulculuk ve adaletin masaya yatırılacağı etkinlikte, blockchain sistemi bir çıkış yolu olarak tartışmaların odak noktasını oluşturacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımının beklendiği etkinlikte, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve IBF Başkanı Erol Yarar açış konuşmaları gerçekleştirecek. Güncel temalar etrafında fikir ve bilgi alışverişi ortamı sağlayacak IBF, MÜSİAD EXPO'nun en ilgi çekici tartışma ortamlarından biri olarak tüm dünyadan ilgi görüyor.