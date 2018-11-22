Bireysel veya kurumsal her yatırımcının borsada hiç zorlanmadan mülklerini, ipoteklerini, teminatlarını saniyeler içinde yönetebileceğini, alıp-satabileceğini dile getiren Gümüş, aynı zamanda tapuya ilgili bilgilere erişebileceğini bildirdi.

GABORAS Genel Koordinatörü Hakan Gümüş, MÜSİAD Expo'da ciddi bir yabancı katılımcı olduğunu belirterek, GABORAS'ı anlatmak için bu etkinliğin bir fırsat sunduğunu söyledi.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, MÜSİAD tarafından CNR Expo'da gerçekleştirilen 17. MÜSİAD EXPO 2. gününde devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7/24 elektronik ortamdan yapılabilmesi amacıyla hayata geçirilen Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS) 17. MÜSİAD EXPO kapsamında yabancı konuklara anlatıldı.

"Örnek olarak Almanya'nın en önemli otomobil sektöründeki üreticilerin istihdam rakamı 790 bin. Yani omurgası olan ticari bir noktanın Türkiye'deki aslında bir ikinci omurganın var olduğunu ve potansiyelide çok ciddi bir şekilde değerlendirilmesinde geç kalındığını ifade etmek zorundayım. Hollanda'da farklı değil. Hollanda'da rakamlar belki 70 milyar avronun altında ama 14 milyar avronun altında değil. Her geçen gün büyüyen çok ciddi işletmecilerimizin Hollanda ekonomisine ciddi destek sağlayan teşkilatlarımız, ticarethanelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız var.

Hollanda-Türkiye Yatırım ve İş Fırsatları panelinde konuşan MÜSİAD Avrupa Koordinatörü Burhan Sağlam da Türk kökenli işletmecilerin Almanya'daki yıllık cirosunun şu anda 67 milyar avronun, sağladığı istihdam rakamının ise 740 binin üzerinde olduğunun altını çizdi.

Gümüş, "Ülkedeki 158 milyon tapuyu yönetecek ve 158 milyon tapuyla ilgili herkese hizmet verebilecek yaygın bir teknolojik ağ oluşturuyoruz. Tüm Türkiye'de hizmet verecek sistemimiz dünyanın her yerinden taleplere anında cevap verebilecek. GABORAS sayesinde yabancılara gayrimenkul satışı artacak." diye konuştu.

Gün el ele olma günüdür. Gün artık sırt sırta, omuz omuza verip ülkelerimizdeki ekonomimizi ayağa kaldırma günüdür. Bırakın kavga yapmak isteyen insanlar kavgalarını yapsınlar. Ticarette ancak birbirine faturalarını düzgün kesen, ürününü sağlıklı bir şekilde yerine ulaştıranların zamanıdır. Bundan sonra hep beraber kazanalım."

Hollanda Türkiye İş adamları Birliği (NETUBA) Başkanı ve Hollanda Ticaret Odası Ülke Yöneticisi Cor Bekker ise Hollanda'da tek bir ticaret odası bulunduğunu ve direkt bakanlıkla ortak çalıştıklarını söyledi.

25 yıl önce kurulduklarını ve iki ülke arasında köprü kurmak için uğraştıklarının altını çizen Bekker, "Köprü olmak demek aynı zamanda iki yönlü düşünmenizi söylüyor. Düşünmezseniz köprü özelliği göremezsiniz. Bizim yaklaşımımız ikili ve ticari ilişkilere ve fırsatlara odaklanıyoruz. Kurumumuz küçük ve orta ölçekli işletmeler ile ilgileniyor." dedi.

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- "Hollanda-Türkiye ilişkileri 2012'de 400. yılı kutlamıştır"

MÜSİAD Hollanda Utrecht Başkanı Ali Köklü de şunları söyledi: