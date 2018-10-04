17. MÜSİAD EXPO'nun tanıtımı yapıldı

İSTANBUL (AA) - 17. MÜSİAD EXPO'nun tanıtım resepsiyonu İstanbul'da yapıldı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, 21-24 Kasım'da CNR Expo İstanbul’da gerçekleşecek 17. MÜSİAD EXPO, bu yıl rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlamaya hazırlanıyor. Katılımcı ülkelerin konsoloslarına bir davet veren MÜSİAD, MÜSİAD EXPO’da, Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu ve Afrika’dan Türk Cumhuriyetlere kadar yabancı iş adamları ve devlet adamlarını konuk edecek. "İş Burada: Meselemiz Türkiye" sloganıyla hayata geçecek olan 17. MÜSİAD EXPO'nun hedefi, fikir ve hedeflerini hayata geçirmek isteyen yerli ve yabancı iş adamlarını bir iş platformunda bir araya getirmek ve Türkiye'nin ticari hacmini artırmak. Bu nedenle ülke katılımları büyük önem taşıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, "Hepimiz iş insanıyız. Amacımız işlerimizi geliştirmek kadar insanlığı geliştirecek adımlar atabilmek. Hepimiz dünyanın dört bir yanında iş insanları olarak bu çaba içindeyiz. Ülkelerin menfaatleri farklı olabilir. Mottomuz 'insanlığın kurtuluşu olmayan hiçbir kurtuluş bizim yolumuz olamaz' şeklindedir." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD olarak ticaret diplomasisi yürüttüklerini belirten Bostan, 17. MÜSİAD EXPO'nun bu anlamda çok önemli bir fuar olduğunu vurguladı. Bostan, dünyanın dört bir yanından, çalışan, üreten 10 binin üzerinde iş insanıyla bir araya gelecek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti. Bazen markaları, bazen gücü ve bazen de bilgi birikimini paylaşabilmek için böyle platformlara ihtiyaç olduğunu belirten Bostan, "MÜSİAD EXPO, bu yıl küresel iş dünyasından temsilcilerin makro ekonomi gündemini konuşacağı International Business Forum (IBF), yüksek teknoloji üreten kuruluşların ve savunma sanayinin bir araya geldiği High Tech Port, geleceğin iş adamları ve sanayicilerini buluşturan Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'ne de (UGİK) ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı. \ - "Daha fazla üreteceğiz, daha fazla istihdam ve ihracatla büyüyeceğiz" Adnan Bostan, High Tech Port'un, yüksek teknoloji ve savunma sanayi ile alakalı bir fuar olarak MÜSİAD'ın uzun yıllardan beri gerçekleştirdiği savunma sanayi ile ilgili ürünlerini sergileyeceği 4 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşeceğini bildirdi.

IBF'nin dünya pazarında Türkiye'nin etkinliğini, fikriyatını anlatabilmesi ve MÜSİAD'ın kendi misyonunu aktarabilmesi için doğru bir nokta olduğunu belirten Bostan, gençlerin MÜSİAD'ın ve Türkiye ekonomisinin geleceği olduğunu vurguladı. Bostan, MÜSİAD EXPO'da, gayrimenkul başta olmak üzere inşaat malzemeleri, gıda, tarım, makine ve birçok sektörü içerisine barındıran bölümlerin bulunduğunu, buradaki en büyük avantajın 8 bine yakın B2B görüşmesi olduğunu bildirdi. Yerli ve milli üretime önem verirken, yabancı sermayenin de Türkiye'ye olan ilgisini artırmak, iş birliklerini daha da ileri taşıyabilmek için çalışacaklarını belirten Bostan, şunları kaydetti: "Türkiye'nin yabancı yatırımcı için son derece elverişli ve isabetli bir lokasyon olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. MÜSİAD olarak, ülkemizin dünyadaki dönüşümün öncüleri arasında yer alması için elimizi taşın altına koyuyoruz ve koymaya da devam edeceğiz. Bizler, 'Meselemiz Türkiye olsun' diyerek yola çıktık ve bu doğrultuda her adımımızı, ülkemizi ve geleceğimizi fokusta tutarak atıyoruz. EXPO, bütün bu bahsettiğim dönüşüm sürecinde izleyeceğimiz yol haritasının çok önemli bir ayağını temsil ediyor. Bu da dünyayla yakın ilişki içinde olmaktır."

\ - "AB ile ticari partnerliğimiz devam edecek" MÜSİAD Fuar, Forum ve Organizasyon Komisyonu Başkanı Burak Benşin de iş yapılan ülkelere ürün ya da hizmet götürmenin ötesinde o ülkenin insanıyla ortak noktaların bulunması, karşılıklı anlayış geliştirilmesi ve aynı duygular etrafında sağlam ilişkiler kurulmasının önemini vurguladı. MÜSİAD olarak, ileri teknoloji, yüksek ahlak ve erdem temelinde yükselen bir iş hayatı tasavvurunu hayata geçirmek için 28 yıldır gece gündüz çalıştıklarını belirten Benşin, şunları kaydetti: "Bugün 208 irtibat noktamızla 78 ülkede varız. AB ile ticari partnerliğimiz devam edecek. Geçtiğimiz dönemlerde özellikle Avrupa ile Türkiye arasında siyasi düzlemde bazı sıkıntılar yaşandı. Türkiye, Avrupa'nın çok önemli bir ticari partneri. Ayrıca, Avrupa ile aramızda, çözüldüğünde her iki tarafa da ciddi manada zarar verecek güçlü bir bağ var. Dolayısıyla bu bağı her defasında teste tabi tutmak, rasyonel olmamakla beraber aramızdaki hukuka da ters düşmektedir. Bizler, Afrika'dan Amerika'ya, Rusya'dan Türk Cumhuriyetlere kadar bütün ülkelerle iyi ve sağlam ilişkiler geliştirerek ticaret kapasitemizi ve temasta olduğumuz insan sayısını daha yukarı taşımak istiyoruz."