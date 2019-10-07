"17. Ulusal Ceviz Çalışma Grubu Toplantısı" başladı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bahçe Bitkileri Araştırma Daire Başkanı Gökhan Kızılcı, ceviz konusunun Türkiye'de bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, "O zamanlar 'Cevizde aşı olur mu, olmaz mı?' diye tartışılırken şu an Türkiye ceviz fidanı üreten, yurt dışına ihraç eden bir konuma geldi." dedi.

TAGEM tarafından düzenlenen "17. Ulusal Ceviz Çalışma Grubu Toplantısı", birçok ilden cevizle ilgili uzmanların katılımıyla Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde başladı.

Açılışta konuşan Kızılcı, Türkiye'nin tarımda başarılı bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarımsal hasılasıyla Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 10 içinde olduğunu aktaran Kızılcı, "Bazı yıllarda, bazı ürünlerde ithalat yapıyor olsak da genel anlamda biz 17 milyar dolar ihracatı olan, aldığımızdan daha çok satan bir ülkeyiz. Tarım alanları yıllar itibarıyla azalmasına rağmen bu üretimi yapabiliyorsak, üretimimiz düşmüyorsa gerçekten bu Türk çiftçisinin başarısıdır." ifadelerini kullandı.