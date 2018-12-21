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17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 11:42 | Son Güncelleme

ANKARA'da 1985 yılında Orta Doğu Teknik Ünivresitesi Fizik Bölümü'nü bitiren Göknur Atalay, 17 yıl aynı enerji şirketinde çalıştıktan sonra 2003 yılında kendi şirketini kurdu.

17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 1985 yılında Orta Doğu Teknik Ünivresitesi Fizik Bölümü'nü bitiren Göknur Atalay, 17 yıl aynı enerji şirketinde çalıştıktan sonra 2003 yılında kendi şirketini kurdu. Sektörün ilk kadın girişimcisi olan Atalay, "Türkiye'de enerji sektöründe kadın olmak her zaman artı bir durum. Bu sektör tam da kadınların içerisine girmesi gereken bir sektör. Kadınların enerjisi zaten çok yüksek, bu enerjiyi kullanabilmek için hemen sektöre girmeleri gerek" dedi.
Göknur Atalay, 2003'te kurduğu mühendislik ve mimarlık firmasında şimdi 70 kişiye istihdam sağlıyor. Hidrolik santrallar ve termik santrallar ile üretime başlayan Atalay, şimdi yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar, güneş, bioenerji santrallarıne kadar sektörde geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Aynı zamanda Kadın İş Veren ve Sanayiciler Derneği Başkanı olan Atalay, dernek çatısı altında da kadın girişimciliğinin özendirilmesi, kadın istihdamının arttırılması için çalışmalar yapıyor.
'KADINLAR BİRDAN FAZLA İŞİ YAPABİLME ÖZLLİĞİNE SAHİP'
Atalay, sektöre girdiğinde özel hayatındaki tüm sıkıntılara ve zorluklara rağmen işini bırakmayarak meslekte var olduğunu söyledi. Atalay, "Mühendislik konularında kadınların daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle elektrik, makina, inşaat bu mühendislik dalları kadınların ilgisini pek çekmese de içine girmiş kadınlar çok başarılı oluyorlar. Çünkü kadınlar 'multi tasking' dediğimiz birden fazla işi yapabilme ve düşünebilme özelliğine sahip" dedi.
'KADIN OLMAK HER ZAMAN ARTI BİR DURUM'
Atalay, enerji sektöründe kadın olarak hiçbir zorlukla karşılaşmadığını belirterek, "Çünkü kadın olmak her zaman bu sektörde artı bir durumdur. Enerji sektörü gerçekten bilinçli yatırımcının sektörüdür. İçinde bulunmak çok keyif verir. Kadınların bu sektörde bulunması o kadar hoşluk ve güzellik yaratır ki; hem sektör açısından hem kadın açısından. Üniversiteleri dolaştığımda kız öğrencilere diyorum ki; 'Korkmayın, cesurca sektöre girin, enerjiden korkmayın.'" diye konuştu.
'BAŞARI EKİP İŞİDİR'
Atalay, kadınların enerji sektöründeki şartları için ise şunları söyledi:
"Kadınlar enerji sektöründeki ortamdan, arazi şartlarından korkuyor olabilirler; ama ben kadın bir girişimci olarak söylüyorum; bu işe giriştiğim zaman 'her işi ben yapacağım' diye girişmedim. Başarı ekip işidir. Sektörde özellikle kadın istihdamına özen gösteriyoruz. Ancak iş veren olarak kadın-erkek ayırmaksızın iş pozisyonuna uygun insanlara istihdam sağlıyoruz. İşin tanımına uyan o işi canla ve yürekle yapabilecek herkese kapımızı açıyoruz. Arazi şartlarında bir kadının çalışması zor olabilir; ama bu bir ekip işidir. Birlikte her türlü şartta çalışabileceğini gördük, yaşadık. Bence bu sektör tam da kadınların içerisine girmesi gereken bir sektör. Çünkü kadınların enerjisi zaten çok yüksek, bu enerjiyi kullanabilmek için hemen enerji sektörüne girmeleri gerek."
'KIZ ÇOCUKLARININ YÜREKLENDİRİLMESİ GEREK'
Atalay, kadın istihdamını ve sayısını arttırmak için üniversitelerde konferans verdiğini de söyleyerek, şöyle devam etti:
"Bu üniversitelerden başlamalı. Öğrenim hayatında kız çocuklarının yüreklendirilmesi bu sektörlerde çalışabilmesi için bilinçlendirilmesi çok iyi olur. Son yıllarda gördüğüm öğrenci temsilciliklerinde çok güzel konuşmalar ve konuşmacılar getirerek öğrencileri yüreklendiriyorlar, bilinçlendiriyorlar. Üniversitelere daha çok ulaşmak lazım. Ben çalışmaya başladığım zaman şirketimde 2-3 tane kadın mühendis vardı; ama şimdi bu sayı oldukça fazla. Kadınlar artık mühendislik dallarına ilgi duyuyorlar, girişimcilik konusu da aynı şekilde. Çok fazla kadın girişimcinin nelerle, nasıl mücadele verdiğine şahit oluyorum. Dernek çatısı altında da biz kadınlar, kadınlarımızın girişimciliğe özendirilmesi, kadın istihdamının arttırılması konusunda büyük çabalar veriyoruz, projeler yapıyoruz. Kadının hem girişimci olması hem de istihdamının artması gerçekten ülkenin ve dünyanın geleceğidir."

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17 yıl çalıştıktan sonra şirketini kurdu; Enerji sektöründe kadın olmak artı bir durum

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