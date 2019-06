1700 kişilik belediye kadrosuna, 73 bin iş başvurusu

Akif ÖZDEMİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2014 yerel seçimlerinden bugüne kadar geçen süreçte 73 bin kişinin iş talebiyle belediyeye özgeçmiş bıraktığını söyledi. 5 yıllık görev süresinin tamamlanmasıyla yeniden aday gösterilen ve 31 Mart Yerel Seçimleri'nde başkanlığa seçilen Çetin, kendisine ziyarete gelenlerin önemli bir çoğununun iş başvurusunda bulunduğunu kaydetti. Çukurova Belediyesi bünyesinde 1700 kişinin istihdam edildiğini anlatan Başkan Çetin, "İkinci dönemimizi yaşarken 5 yılı geçen süreçte 73 bini geçmiş bize başvuran işsizlerin toplamı. Benim belediyemde çalışan toplam işçi, memur, sözleşmeli, 1700 personel var. Bu soruna doğal olarak cevap vermemiz mümkün değil. İşçileri, emekçileri ekmeğinden edemeyeceğimize göre işten çıkartamayacağımıza göre anca bir boşluk varsa oraya personel alabiliriz. Sayı fazla olunca biz halkımızın bu sorununa duyarsız kalamazdık, hemen bir istihdam birimi oluşturduk. Bu da bütün belediyelere örnek olması gereken bir çalışmadır. Bir başkan yardımcın başkanlığında deneyimli personellerle oluşturduğumuz istihdam birimiyle şuana kadar 23 bin kişiyi işe yerleştirdik. OSB, Ticaret Odası, İhracatcılar Birliği ve yeni ruhsat verdiğimiz işyerleriyle, eğitim kurumları, sağlık kurumlarıyla devamlı irtibat halindeyiz. Bizim çok portföyümüz var 73 bin kişilik bunun içinde iki üniversite bitirmiş, yüksek lisans yapmış, doktora yapmış kişiler de var. Vasıfsız elemanlar da var. Dolasıyla bize sormadan işçi aramayın dedik, büyük bir uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan işadamlarımıza da işletme sahiplerine de firmalara çok teşekkür ediyorum. 23 bin kişiyi işe yerleştirmennin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. ZİYARETE GELENLER İŞ BAŞVURUSU YAPIYOR İşsizliğin istemedikleri boyutta olduğunu, kendisinin de seçim çalışmalarında iş sözü vermediğini kaydeden Başkan Çetinşöyle devam etti: "Adana'da işsizlik oranı çok daha yüksek. Genç işsizliğinde bu oran çok daha yükseliyor. Bunu biz yaşayarak görüyoruz. Seçim sürecinde iş talebinde bulunanlara beni bağışlayın böyle bir söz veremem. Söz verdiğimizi yapmak zorundayız ama benim işçi alma imkanım yok. Oy verseniz de vermeseniz de canınız sağolsun diye konuştum. Şuan bile sanki yeni seçilmişiz gibi çalan her 10 telefondan 9'u iş talebiyle ilgili. Gelen ziyaretçilerimizin önemli bir çoğunluğu elinde bir CV ile bir gencimizle birlikte geliyor. Üzücü bir durum işsizliğin bu durumda olması. Bir işletme sahibi, iş yeri sahibiyle daha sonraki karşılaşmamızda benden iş talep ediyor. Senin bir işyerin vardı diyorum, kapatmak zorunda kaldığını söylüyor. Çok üzülüyorum bu ekonomik krizin etkilerinden bu kadar derinden yaşandığını biz yaşarak görüyoruz. Bunun bir an evvel dağılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir milli meseledir. Bu konuda bütün siyasi partilerin işbirliği yapması gerekir. El ele vermesi, bu kriz ortamını bir an evvel dağıtması gerekir. Belediyelerin tamamında aslında aynı problem var. Biz duyarlı davranıyoruz, bizim kadromuz dolu personel alamıyoruz deyip geçiştiremiyoruz. Her hafta halk günü yapıyoruz. Çok fazla iş talebi alıyoruz doğal olarak, onları da istihdam birimine yönlendiriyorum. 5 yılda 23 bin kişiyi işe yerleştirmenin huzuru içerisindeyim. Ama geride başvuru yapan ama iş bulamayan 50 bin kişinin olduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla kriz ortamının dağılması sektörlerin önünün açılması, üretimin yaygınlaştırılması gerekir. Üretim olmayan yerde istihdam sorununun çözülmesi mümkün değil. Şuanda işe yerleştirdiklerimiz üretimin haricinde hizmet sektörüne yönelik. Dolayısıyla istiyorum ki ekonomi normale binsin. İşsizlik aşağı çekilsin, bu işsizler ordusuna devletin bir çözüm bulması gerekir" diye konuştu. Çetin, kendisinin de Doğu Akdeniz Belediyeler Başkanlığı görevini yürüttüğünü, AB Hibe Projesi ile 120 üniversite mezununu lojistik alanında geliştirip, yerleştirdiklerini ve kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarının sürdüğünü sözlerine ekledi.