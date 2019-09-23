178 yıllık Thomas Cook'un iflası

LONDRA (AA) - Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasında, Çinli ortağın teklifinin kabul görmemesi ve İngiliz hükümetinin görüşmelerde kurtarma paketine katkıda bulunmayı kabul etmemesi dikkati çekiyor. İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'ndan (CAA) yapılan açıklamada, İngiliz tur operatörünün, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiği duyuruldu. İngiliz hukuk şirketi Latham & Walkins bünyesinde hafta sonu süren kurtarma görüşmelerinde, son çare olarak İngiliz hükümetinden destek istenirken, hükümetten talep edilen desteğin alınamamasının ardından şirketin kaçınılmaz olarak iflasının açıklandığı belirtildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, konuya ilişkin New York'ta yaptığı değerlendirmede, "İngiliz hükümetinden 150 milyon sterlin seviyesinde sübvansiyon talep edildiği doğru. Bu, vergi mükellefleri için büyük bir para. Şirketlerin karşılaştıkları zorluklar karşısında ileride yaratabilecek ahlaki bir zarar ortaya koyar." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab da stratejik bir ulusal çıkar söz konusu olmadığı sürece hükümetin devreye girmeyeceğini belirtirken, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise iflasın şirket çalışanları ve tatilciler için üzücü bir haber olduğunu ifade etti. Tatilcilere, insanları evlerine getirmekle görevli şirket çalışanlarına anlayışlı davranmaları çağrısında bulunan Shapps, yaklaşık 150 bin tatilcinin ülkeye geri getirilmesi için onlarca uçak kiralandığını, uçuşların bugünden itibaren başlayacağını duyurdu. - Çinli hissedarın kurtarma paketi Thomas Cook'un toplam net borcunun Mayıs 2019'da 1,2 milyar sterline yükseldiği açıklanırken, şirketin en büyük hissedarı Çinli Fosun Grubu'nun liderliğinde 900 milyon sterlinlik kurtarma paketi üzerinde geçen ay uzlaşma sağlanmıştı. Kredi veren bankaların 200 milyon sterlinlik bir teminat fonu daha istemesi ise görüşmeleri çıkmaza sürükledi. Fosun Grubu, daha önce şirketin kurtarılması için oluşturulacak destek paketi için tek başına 450 milyon sterlinlik katkıda bulunabileceğini duyururken, grubun ek finansman karşılığında Thomas Cook'un tur operatörlüğü kısmının yüzde 75 hissesini, hava yolu şirketinin ise yüzde 25 hissesini talep ettiği belirtilmişti.

Son teklife göre, kreditörler ve bankalar da 450 milyon sterlin daha finansman sağlayacak ve şirketin borçları silinecekti. Kreditörler ve bankalar, bunun karşılığında hava yolu şirketinin hisselerinin yüzde 75'ini, tur operatörü şirketinin ise yüzde 25 hissesini devralacaktı. - İngiliz hükümetinden destek istendi Söz konusu teklif, hissedarlar tarafından kabul görmedi ve şirket, son olarak İngiliz hükümetinden 150 milyon sterlinlik destek talep etti. İngiliz hükümeti ise gelecekte ticari faaliyetleri nedeniyle zor durumda kalabilecek şirketlere örnek teşkil etmemek amacıyla söz konusu talebi reddetti. Çinli Fosun Grubu'ndan bugün yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Thomas Cook konusunda diğer iştiraklerle, kredi alınan bankalarla, başlıca hissedarlarla ve diğer taraflarla birlikte teklif edilen yeniden sermayelendirme konusunda uygulanabilir çözüm bulunamamasından dolayı hayal kırıklığı yaşamaktadır. Pozisyonumuz süreç boyunca değişmedi. Fakat maalesef diğer faktörler değişti." ifadelerine yer verildi.

Fosun Grubu, Thomas Cook Grubu'nda halihazırda yüzde 18,1 ile en büyük hissedar konumunda bulunuyor. Teklifin kabul edilmesi halinde Fosun Grubu'nun Thomas Cook Grubu içerisindeki etkinliği önemli oranda artacaktı. Fosun Grubu'nun "pozisyonunun değişmediğini açıklaması", finansman teklifinin geçerli olduğu anlamına gelirken, kurtarma paketine müdahil diğer ortakların sunulan şartları kabul etmediği anlaşılıyor. Bu arada, Thomas Cook'un diğer önemli hissedarları Invesco Asset Management, Standard Life Investment, Marathon Asset Management, Orbis Investment Management, Capital Guardian Trust, Blackrock Investment Management, Jupiter Asset Management, Norges Bank Investment ve Legal General Investment Management olarak sıralanıyor. - Sadece borçların faizi için 2011'den bu yana 1,2 milyar sterlin ödendi Thomas Cook Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Peter Frankhauser, daha önce, şirketin 1,1 milyar sterlinlik finansman paketine ihtiyacı olduğunu açıklamıştı. Borçlarını yönetmekte giderek zorlanan Thomas Cook, 2011 yılından bu yana sadece borçlarının faizi için 1,2 milyar sterlin ödemek zorunda kaldı.

- 150 bin kişilik eve dönüş operasyonu Öte yandan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden İngiliz vatandaşlarının geri getirilmesi için operasyon başlatıldı. Thomas Cook müşterilerini desteklemek için program başlatan CAA'dan yapılan açıklamada, şirketin 150 bin müşterisinin ülkeleri dışında olduğu belirtilerek, İngiliz hükümetinin talebi doğrultusunda 23 Eylül-6 Ekim'de bir geri dönüş programı başlatıldığı bildirildi. Thomas Cook müşterilerinin kaldığı otellerle iletişime geçileceği ve ATOL korumalı konaklama ücretlerinin ise devlet programı garantisinde olduğu kaydedilen açıklamada, şirketin müşterilerinin dönüş uçuşları ve konaklama seçeneklerinin yer aldığı "thomascook.caa.co.uk" adlı özel bir internet sitesi oluşturulduğu aktarıldı. Açıklamada, müşterilerin bu siteden uçuşlarını teyit etmeden havaalanına gitmemesi gerektiği uyarısına da yer verildi. Açıklamada, müşterilerin evlerine mümkün olduğunca en yakın tarihlerde ulaştırılacağı ancak bazı aksamaların kaçınmaz olduğu vurgulandı.