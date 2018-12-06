FİNANS

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 16:09 | Son Güncelleme

E-ticaret platformu Hepsiburada, giyilebilir teknolojiden, ev tekstili ürününe kadar 18 milyon ürün çeşidini yılbaşına özel fırsatlarla müşterilerin beğenisine sunuyor.

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

İSTANBUL, (DHA)- E-ticaret platformu Hepsiburada, giyilebilir teknolojiden, ev tekstili ürününe kadar 18 milyon ürün çeşidini yılbaşına özel fırsatlarla müşterilerin beğenisine sunuyor.

Müşterilerinin hayatını yeni yılda kolaylaştırmayı amaçlayan e-ticaret platformu Hepsiburada, yılbaşına özel hediye önerileri hazırladı. Elektronikten oyuncağa, dizüstü bilgisayardan giyime kadar yüzlerce çeşit ürün, yılbaşına özel avantajlı fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yaygınlaşan akıllı saatler gibi giyilebilir teknoloji ürünleri, portatif özelliğiyle her yerde müzik dinleyebilme imkânı sağlayan bluetooth hoparlörler en çok dikkat çeken ürünler olarak Hepsiburada’da yerini alıyor. Eğlenmeden olmaz diyenlere oyun aksesuarları, kablosuz projektörler, projektör özelliği bulunan hoparlörler; yeni yıla yeni telefon diyenlere ise yüksek performans ve yapay zekâ destekli kamerası ile Honor Play avantajlı fiyatlarla sadece Hepsiburada’da sunuluyor.

YENİ YILA ÖZEL KAR BEYAZ BİLGİSAYAR

Yeni yıl ruhunu yansıtan beyaz dizüstü bilgisayar, yılbaşı döneminde yalnızca Hepsiburada üzerinden satışa sunuluyor. Bilgisayarda siyah ve griden uzaklaşmak isteyenlerin imdadına yetişen dizüstü bilgisayar, bembeyaz görüntüsüyle özel bir hediye seçeneği oluyor.

ÇOCUKLAR VE ÇOCUK RUHUNU YAŞATANLAR

Hem çocuklar hem de içindeki çocuğu hiç kaybetmeyenler için birbirinden eğlenceli ürünler Hepsiburada’da yer alıyor. Çocuklar yaratıcılıklarını geliştiren LEGO’larla uzaktan kumandalı robot, araba veya ev yaparken, büyükler eğlenceli kutu oyunlarıyla yılbaşı gecesinin çıkarıyor. Son dönemde oldukça popüler olan ses dönüştürücü mikrofonlar iseyoğun ilgi görüyor. Yılbaşı akşamında kostümlü bir eğlenceye katılacaklar, aradığı yeni yıla özel kostümlere Hepsiburada’dan ulaşabiliyor.

EVDE YILBAŞI COŞKUSU

Hepsiburada’nın ev yaşam kategorisinde sunduğu binlerce çeşit ürünle yılbaşının ışıklı ve renkli ruhunu eve yansıtmak mümkün oluyor. Yeni yıla evinde girecekler, yılbaşı ağacı ve süslerine, dekoratif biblo veyeni yıl ruhunu yansıtan kırmızı, yeşil, altın tonlarında yemek takımlarınakadar birbirinden farklı ürünlerde çeşitli indirimleri ve hızlı teslimat alternatiflerini Hepsiburada’da buluyor.

Yılbaşı neşesini evlerine dolu dolu taşımak isteyenler, Hepsiburada’nın yılbaşı ağaçları, yılbaşı süsleri, yılbaşına özel dekorasyon, ev tekstili ve züccaciye ürünlerini topladığı sayfada, ihtiyaçlarını hızla tamamlıyor. 30 cm’den 213 cm’ye kadar her boyutta yılbaşı ağacı, her renkte çeşit çeşit ağaç süsü ve yüzlerce ev tekstili ürününe Hepsiburada üzerinden müşterilere sunuluyor. Ev tekstilinde ise, mutfak ürünlerinden nevresim takımlarına, battaniyeden dekoratif kırlentlere yüzlerce çeşit alternatif bulmak mümkün oluyor. Yılbaşı sofralarını renklendirecek yemek ve kahvaltı takımlarından, çatal kaşık bıçak takımlarına, servis tabaklarından, bardak ve sürahilere 400’ün üzerinde züccaciye ürünü yılbaşında Hepsiburada müşterilerinin beğenisine sunuluyor. Hepsiburada’nın 'Yılbaşı neşesini evine getirecek ürünler' sayfasına web sitesinden ulaşılabilecek.

TÜM KİŞİSEL BAKIM HAZIRLIKLARI HEPSİBURADA’DA

2019’u karşılarken bakımlı görünmek isteyenler ihtiyaçlarını Hepsiburada Kozmetik ve Kişisel Bakım kategorilerinden tamamlayacak. Yılbaşına özel saçlar için saç bakım ürünleri, pürüzsüz görünüm için epilasyon ürünleri gibi binlerce seçenek Kişisel Bakım ve Kozmetik kategorisinden karşılanabiliyor. Yılbaşı gecesi hazırlıkları, Kişisel Bakım ve Kozmetik kategorisinde, aralık ayı boyunca yüzde 50’ye varan indirim fırsatlarıyla tamamlanabilecek.

GİRİŞİMCİ KADIN HEDİYELERİ

Hepsiburada, 2017’de başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ile, Türkiye’deki girişimci kadınları ticaret hayatına katılmaları için teşvik ediyor, platformunda sunduğu fırsatlarla onların dijital ekonomiye katılmalarını sağlıyor. Mobilyadan aksesuara, kişisel bakımdan el emeği ürünlere birçok kategoride müşterilerle buluşan Girişimci Kadın ürünleri, yılbaşı çekilişleri için hem pratik hem anlamlı birer seçenek oluyor. Girişimci kadın ürünlerine web sitesinden ulaşılabiliyor.

HEPSİEXPRESS İLE AYNI GÜN TESLİMAT SEÇENEĞİ

Avantajlı indirimlerin yanı sıra sevdiklerine yılbaşı öncesi sürpriz yapmak isteyenler ya da yılbaşı hediyesi almakta geç kalanlar için Hepsiexpress’in aynı gün teslimat seçeneği hayat kurtarıcı oluyor.

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

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