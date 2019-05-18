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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2019 11:19 | Son Güncelleme

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski: - "100 yıl önce atılan ve bir ulusun tarihte var olma mücadelesini başlatan ilk adım, halen hepimize hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için güç ve ilham vermeye devam ediyor. TÜSİAD olarak, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan tüm kahramanlarımıza duyduğumuz minnet ebedidir" - "Mustafa Kemal Atatürk bugünü gençliğe armağan ederek gençlere Cumhuriyeti ve Cumhuriyet değerlerini koruma görevini vermiştir. Bu görev aynı zamanda gençlere duyulan sonsuz bir güvenin göstergesidir. Biz de gençlerimize güveniyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına ilişkin, "100 yıl önce atılan ve bir ulusun tarihte var olma mücadelesini başlatan bu ilk adım, halen hepimize hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için güç ve ilham vermeye devam ediyor. TÜSİAD olarak, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan tüm kahramanlarımıza duyduğumuz minnet ebedidir." ifadelerini kullandı.

Kaslowski, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına ilişkin yaptığı açıklamada, yarın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, çağdaş, laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda attığı ilk adımın 100’üncü yıldönümü olduğunu anımsattı.

100 yıl önce atılan ve bir ulusun tarihte var olma mücadelesini başlatan bu ilk adımın, halen herkese hayalleri ve hedeflerini gerçekleştirmek için güç ve ilham vermeye devam ettiğini ifade eden Kaslowski, şunları kaydetti:

"TÜSİAD olarak, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan tüm kahramanlarımıza duyduğumuz minnet ebedidir. Mustafa Kemal Atatürk bugünü gençliğe armağan ederek gençlere Cumhuriyeti ve Cumhuriyet değerlerini koruma görevini vermiştir. Bu görev aynı zamanda gençlere duyulan sonsuz bir güvenin göstergesidir. Biz de gençlerimize güveniyoruz. Geleceğimiz için, gençlerimiz için öncelikle Cumhuriyet değerlerine, demokrasiye sahip çıkmak, sorgulayan, eleştiren, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek, onların önlerini açmak ve ülkemizin eğitim kalitesini yükseltmeyi hedeflemek hepimizin önceliği olmalıdır."

Kaslowski, iş dünyası olarak bu bilinç ve hedefle var güçleriyle çalışmaya, gençleri eğitimden, bilim, girişimcilik, sanat ve spora kadar tüm alanlarda desteklemeye devam edeceklerini aktararak, herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı TÜSİAD

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