19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, "19 Mayıs, Anadolu şehitleri üzerinden yükselerek, onurlu bir direnişin zafer tarihine gidişinin öyküsüdür." ifadesini kullandı.

Tuncay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs'ı gençlere armağan ettiğini hatırlatan Tuncay, şunları kaydetti:

"Bu bilinç ve tarihimize duyduğumuz büyük vefayla ülkemiz için üretimin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Hayatın her alanında üreten bir Türkiye olabiliriz. Yoktan var edilen bir ülkenin evlatları olarak, bizlere düşen en büyük görev ülkemizi sürdürülebilir ekonomik ve sosyal düzeye taşımaktır. Tarihimiz, inançlarımızdan vazgeçmediğimiz sürece her şeyi başarabildiğimizi ispatlamıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, liderimizi ve silah arkadaşlarını minnetle anarız."

- "Milletin kaderini değiştiren tarihi bir başlangıç"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan da mesajında, Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Türkiye'yi işgalden kurtarmak ve tam bağımsız, özgür bir devlet kurmak amacıyla Samsun'a çıkışının, Türk milletinin kaderini değiştiren tarihi bir başlangıç olduğunu belirtti.