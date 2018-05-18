19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Gençlerimize düşen en önemli görev, devraldıkları mirası daha da zenginleştirmek için özveriyle çalışmak; kendilerinden sonra gelen nesillere bugün olduğundan çok daha parlak, çok daha kalkınmış, çok daha gelişmiş, çok daha müreffeh bir ülke bırakmak olmalı." ifadesini kullandı.

Arslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendi köklerinden beslenmeyen milletlerin ayakta durması ve geleceğini garantiye almasının mümkün olmadığının altını çizen Arslan, bin yıllık Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarının başında, İstiklal Savaşı'nın geldiğini vurguladı. Bağımsızlığın, Cumhuriyetin, demokrasinin, çağdaş yaşam ve kurumların 19 Mayıs'ta başlatılan mücadelenin eseri olduğuna işaret eden Arslan, 19 Mayıs'ın "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmasının, gençlerin hangi badirelerden geçerek bu günlere gelindiğini öğrenmesi bakımından anlam taşıdığını belirtti.

Arslan, gençlerin, 99 yıl önce başlatılan mücadeleyi, tarihten aldıkları ilhamla, medeniyet yürüyüşünü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: