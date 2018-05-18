FİNANS

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2018 17:17 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Ekonomi ve uygarlık yarışında en önde olmak, şanlı tarihimize hem borcumuz hem sözümüzdür"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ekonomi ve uygarlık yarışında en önde olmak, şanlı tarihimize hem borcumuz hem sözümüzdür." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tarihi günü gençlere bayram olarak armağan ettiğini, ülkenin aydınlık geleceğinin ve uygarlık resminin gençlerin eliyle çizileceğini belirtti.

Bağımsızlık mücadelesinin ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919'un Türk tarihinde çok müstesna bir yere sahip olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, bugünün gençlere bayram olarak armağan edilmesinin altında çok derin anlamlar olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Atatürk geleceği gençlerin ellerinde, yüreklerinde görmüş ve onlara daima güvenmiştir. Bizler de sonuna kadar bu düşüncenin arkasındayız. Gelecek güzel günlerin mimarı onlar olacak. İş dünyası olarak, yatırım yapmak ve daha fazla insanımıza iş ve aş imkanı verebilmenin derdindeyiz. Milli gelirimiz artsın, daha çok üretelim, daha zengin olalım, refah seviyemiz yükselsin istiyoruz. Ekonomi ve uygarlık yarışında en önde olmak, şanlı tarihimize hem borcumuz hem sözümüzdür. Bu duygu ve düşüncelerle başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

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