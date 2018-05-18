19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasının, gençlerin Türkiye'nin hangi badirelerden geçerek bugünlere geldiğini öğrenmesi bakımından önemli olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki gençlerimiz, 99 yıl önce başlatılan bu mücadeleyi, tarihimizden aldıkları ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır." ifadesini kullandı.

Arslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, kendi köklerinden beslenmeyen milletlerin ayakta durmasının ve geleceğini garantiye almasının mümkün olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin bulunduğu topraklarda bin yıllık Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarının başında, müstevlilere ve yerli iş birlikçilere karşı verilen İstiklal Savaşı'nın geldiğine işaret eden Arslan, bu noktada 19 Mayıs'ın sıradan bir gün değil, dünya tarihinde birçok yönden eşine rastlanmayan İstiklal Harbi'nin başlangıcı olduğunu hatırlattı.

Arslan, bugün Türkiye'nin sahip olduğu bağımsızlık, Cumhuriyet, demokrasi, çağdaş yaşam ve kurumların 19 Mayıs'ta başlatılan mücadelenin eseri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: