FİNANS

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2018 18:40 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, gençlerimizin hangi badirelerden geçerek bugünlere geldiğimizi öğrenmesi bakımından bir yenilenme, bir bilinç tazelenmesi anlamı taşımaktadır" - "İnanıyorum ki gençlerimiz, 99 yıl önce başlatılan bu mücadeleyi, tarihimizden aldıkları ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasının, gençlerin Türkiye'nin hangi badirelerden geçerek bugünlere geldiğini öğrenmesi bakımından önemli olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki gençlerimiz, 99 yıl önce başlatılan bu mücadeleyi, tarihimizden aldıkları ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır." ifadesini kullandı.

Arslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, kendi köklerinden beslenmeyen milletlerin ayakta durmasının ve geleceğini garantiye almasının mümkün olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin bulunduğu topraklarda bin yıllık Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarının başında, müstevlilere ve yerli iş birlikçilere karşı verilen İstiklal Savaşı'nın geldiğine işaret eden Arslan, bu noktada 19 Mayıs'ın sıradan bir gün değil, dünya tarihinde birçok yönden eşine rastlanmayan İstiklal Harbi'nin başlangıcı olduğunu hatırlattı.

Arslan, bugün Türkiye'nin sahip olduğu bağımsızlık, Cumhuriyet, demokrasi, çağdaş yaşam ve kurumların 19 Mayıs'ta başlatılan mücadelenin eseri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, gençlerimizin hangi badirelerden geçerek bu günlere geldiğimizi öğrenmesi bakımından bir yenilenme, bir bilinç tazelenmesi anlamı taşımaktadır. İnanıyorum ki, gençlerimiz 99 yıl önce başlatılan bu mücadeleyi, tarihimizden aldıkları ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır. Zira, gençlerimize düşen en önemli görev, devraldıkları mirası daha da zenginleştirmek için özveriyle çalışmak, kendilerinden sonra gelen nesillere bugün olduğundan çok daha parlak, çok daha kalkınmış, çok daha gelişmiş, çok daha müreffeh bir ülke bırakmak olmalıdır. Bu düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Malatya'da tatlıcılardan Antep fıstığı boykotuMalatya'da tatlıcılardan Antep fıstığı boykotu
İşçi ve işvereni buluşturan görüşmeİşçi ve işvereni buluşturan görüşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ahmet Arslan mesaj Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ahmet Arslan

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Emekliye ikramiye turizmcilerin de yüzünü güldürdü

Emekliye ikramiye turizmcilerin de yüzünü güldürdü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'nin gümrük vergisi kararına Türkiye'den misilleme!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'nin gümrük vergisi kararına Türkiye'den misilleme!

Kızıl Lale çiçeğini koparmanın cezası 48 bin 600 lira!

Kızıl Lale çiçeğini koparmanın cezası 48 bin 600 lira!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyareti

AB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyareti

BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

TÜRKONFED: Nitelikli, yaratıcı ve girişimci bir gençlik için daha çok çalışmalıyız

TÜRKONFED: Nitelikli, yaratıcı ve girişimci bir gençlik için daha çok çalışmalıyız

BTÜ Kariyer ve Eğitim günleri devam ediyor

BTÜ Kariyer ve Eğitim günleri devam ediyor

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Fıstık fiyatındaki artışta toptancıdan stokçuya suçlama

Fıstık fiyatındaki artışta toptancıdan stokçuya suçlama

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.