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1915 Çanakkale Köprüsü altından geçişlerle ilgili düzenleme

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Limanlar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması'na Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gökhan Artan / İstanbul, 24 Eylül (DHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Limanlar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması'na Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 1915 Çanakkale Köprüsü altından hava çekimi 70 metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapmasının yasak olduğu, hava çekimi 66 ile 70 metre arasında olan gemi ve deniz araçların idarece belirlenecek şartları sağlamaları halinde 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçiş yapabileceği yeni yönetmelikte yer aldı.

Yönetmelikteki bazı maddeler şöyle;

-"Sürüklenme, karaya oturma, yangın, çatışma, batma tehlikesi gibi durumların; seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturması halinde liman başkanlığınca resen kurtarma işlemi başlatılır. Bunun dışındaki hallerde gemi ve deniz aracı ilgilileri 72 saat içinde kurtarma talebi yapmaz ise liman başkanlığınca resen kurtarma işlemi başlatılır.”

-"Liman sahasına gelen gemi ve deniz araçları ile kıyı tesislerinin ilgilileri; seyir sırasında, demirleme sahasında veya kıyı tesisinde meydana gelen deniz kazalarını, deniz kirliliklerini, önemli makine arızalarını, genel seyir emniyeti bakımından saptadıkları sakıncalı hususları ve gemide işlenen suçları, önce VHF veya diğer uygun iletişim araçları ile derhal ve kanaatlerini içeren yazılı bir raporu da en geç yirmi dört saat içinde liman başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.”

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