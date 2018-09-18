1915 Çanakkale Köprüsü sunumuna 9 ülke katılacak

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sunumuna aralarında ABD, Hindistan, BAE gibi ülkelerin de bulunduğu 9 ülke katılacak.
MCI Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 3-6 Ekim'de 3. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı düzenlenecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen fuarın organizatörü MCI Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Yavuz Tümer, Türkiye kadar tüm dünyanın merakla takip ettiği 4 bin 608 metre köprü uzunluğu bulunan, toplamda ise 88 kilometre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ulaştırma sektöründe dönüm noktalarından biri olacağını kaydetti.
Tümer, kısa süre önce Çin'den saatte 72, 162 ve 299 kilometre hızındaki rüzgar testleri başarıyla gelen; tamamlanması heyecanla beklenen köprünün 3-6 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sunumu için yurt dışında da özel ve kamu kurum kuruluşlarına davetlerde bulunduklarını belirtti.
Tümer, şunları kaydetti:
"Davetlerimize ilginin hayli fazla olması Çanakkale Köprüsü'nün uluslararası düzeyde de gündemde olduğunun kanıtı… Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde gerçekleşen ve ülke genelinden çok sayıda kişi ve kuruluşu bir araya getirecek en büyük fuar olma özelliğine sahip Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'na Birleşik Arap Emirlikleri-Dubai, Tayland, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Nijerya, Sudan, Irak, Gine, Malezya resmi düzeyde katılım gösterirken, ulaşım ağının çok başarılı olduğu Avrupa ve Amerika'dan özel sektör kuruluşlarının da organizasyon için çok önceden yer ayırmaları bu fuarın önemini bir kez daha ortaya koyuyor."
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