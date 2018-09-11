1915 Çanakkale Köprüsü Tam Model Rüzgar Tüneli testi

ÇİN (AA) - 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, düzgün ve türbülanslı akımda, saniyede 20 metre (saatte 72 kilometre), saniyede 45,4 metre (saatte 162 kilometre) ve saniyede 83 metre (saatte 299 kilometre) rüzgar hızlarında kule ve tabliyelerinin servis koşullarındaki davranışlarına ilişkin test başarıyla tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çin'in Southwest Jiaotong Üniversitesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Tam Model Rüzgar Tüneli testine katıldı.

Kesit ve kule rüzgar testleri öncesinde açıklama yapan Turhan, Çin'in en eski üniversitesi olan Southwest Jiaotong'un 1896 yılından bu yana özellikle ulaştırma, inşaat ve maden mühendisliği alanlarında dünyanın en iyi ve kaliteli eğitimlerini verdiğini öğrendiğini söyledi.

Turhan, bu üniversitenin Rüzgar Mühendisliği Araştırma Merkezinin dünyanın en büyük rüzgar tünel laboratuvarına sahip olduğunu ifade etti.

Dünyanın en büyük ana açıklıklı asma köprüsünü Çanakkale Boğazı'na inşa ettiklerini anımsatan Turhan, projeyi planlandığı süre içinde tamamlayıp hizmete açmayı hedeflediklerini dile getirdi.