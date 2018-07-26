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1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tam gaz

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 11:18 | Son Güncelleme

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılıyla anlamlandırılarak, 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Anadolu yakasında bulunan Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya mevkisindeki çalışmalar hızlandı - Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz: - "Biz burada çok önemli bir tarihi olayı izliyoruz aslında. Büyük bir hayalin gerçekleştirilmesine şahit oluyoruz"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle dikkati çekecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalar Anadolu yakasındaki bölümde de hızlandırıldı.

Avrupa yakasındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisinde kuru havuz inşaat çalışmaları devam eden köprünün Anadolu yakasındaki Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisinde ise kara çalışmaları sürüyor.

Bölgeye kurulan şantiye alanında köprünün ayaklarının denk geleceği noktalardaki kara derinleştirme çalışmalarında görevli ekipler, vardiyalı olarak 24 saat süreyle mesai yapıyor.

Uluslararası bir koridorun tamamlayıcısı konumunda bulunacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip, Türkiye'nin batısına gidecek sürücüler tarafından da yoğun olarak kullanılacak.

- "Büyük bir hayalin gerçekleştirilmesine şahit oluyoruz"

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin yarım asırlık hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Köprünün yapımının temelinin atıldığı ilk günden bu yana yakından takip edildiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizler gerçekten çok uzun yıllar bunu hayal ettik. 'Acaba Çanakkale'ye köprü yapılır mı yapılamaz mı?' diye. Çok şükür ki 18 Mart 2017'de temelimizi attık. Çanakkale'miz tüm dünya için çok önemli bir konumda. Bölgede köprünün eksikliği özellikle ulaşımda yaşanan sıkıntılarla çok net hissediliyor. Özellikle kış mevsiminde fırtınalı havalarda feribotlar çalışmadığı durumlarda insanlar çok uzun kuyruklarda bekliyorlar. Bayramda seyranda nispeten tatile gidecek vatandaşlarımız yine kuyruk çilesini çekmekte ama köprü tüm bu aksaklığın önüne bir kurtarıcı olacak. Biz burada çok önemli bir tarihi olayı izliyoruz aslında. Büyük bir hayalin gerçekleştirilmesine şahit oluyoruz."

Yılmaz, köprü için Avrupa yakasındaki çalışmaların hafiflemesinin hemen ardından Anadolu yakasındaki işlemlere başlandığını belirtti.

Çalışmaların, aralıksız 24 saat vardiya usulüyle devam ettiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Köprü için Anadolu yakasında, yani Lapseki ilçemizdeki çalışmalar diğer yakadaki çalışmaların normal seviyeye gelmesiyle birlikte hızlandı. Şu anda yüzlerce personel bu köprü için canla başla çalışmakta. Mühendisler, mimarlar köprü için büyük mesai harcıyor. Tüm mesaimizi, yoğunluğumuzu buraya odakladık. Şekerkaya mevkisindeki alanda beton santrallerimiz kuruluyor şu anda. Alanda bir derinleştirme çalışması sürüyor. Kot farkı dolayısıyla bu yapılıyor. Tabii burada görev yapacak işçiler için alan oluşturuluyor. İşçi sayısı her geçen gün artıyor."

- 1915 Çanakkale Köprüsü

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak.

Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı ise Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları sırasında namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Lapseki'nin Şekerkaya mevkisi ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına inşa edilecek köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsü olarak hizmet verecek.

2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

"2x3" şeritli olacak köprünün tabliyesi ise yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak.

Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanan köprü, yap-işlet-devlet modeliyle "Daelim-Limak-SK E&C-Yapı Merkezi Türk-Kore Ortak Girişimi" tarafından yapılacak.

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