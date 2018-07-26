1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tam gaz

Uluslararası bir koridorun tamamlayıcısı konumunda bulunacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip, Türkiye'nin batısına gidecek sürücüler tarafından da yoğun olarak kullanılacak.

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle dikkati çekecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalar Anadolu yakasındaki bölümde de hızlandırıldı.

"Bizler gerçekten çok uzun yıllar bunu hayal ettik. 'Acaba Çanakkale'ye köprü yapılır mı yapılamaz mı?' diye. Çok şükür ki 18 Mart 2017'de temelimizi attık. Çanakkale'miz tüm dünya için çok önemli bir konumda. Bölgede köprünün eksikliği özellikle ulaşımda yaşanan sıkıntılarla çok net hissediliyor. Özellikle kış mevsiminde fırtınalı havalarda feribotlar çalışmadığı durumlarda insanlar çok uzun kuyruklarda bekliyorlar. Bayramda seyranda nispeten tatile gidecek vatandaşlarımız yine kuyruk çilesini çekmekte ama köprü tüm bu aksaklığın önüne bir kurtarıcı olacak. Biz burada çok önemli bir tarihi olayı izliyoruz aslında. Büyük bir hayalin gerçekleştirilmesine şahit oluyoruz."

"Köprü için Anadolu yakasında, yani Lapseki ilçemizdeki çalışmalar diğer yakadaki çalışmaların normal seviyeye gelmesiyle birlikte hızlandı. Şu anda yüzlerce personel bu köprü için canla başla çalışmakta. Mühendisler, mimarlar köprü için büyük mesai harcıyor. Tüm mesaimizi, yoğunluğumuzu buraya odakladık. Şekerkaya mevkisindeki alanda beton santrallerimiz kuruluyor şu anda. Alanda bir derinleştirme çalışması sürüyor. Kot farkı dolayısıyla bu yapılıyor. Tabii burada görev yapacak işçiler için alan oluşturuluyor. İşçi sayısı her geçen gün artıyor."

- 1915 Çanakkale Köprüsü

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak.

Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı ise Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları sırasında namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.