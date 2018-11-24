FİNANS

"1915 Çanakkale Köprüsü'nde kazı ve kazık çalışmaları tamamlandı"

FİNANS HABERLERİ  | 24.11.2018 14:25 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Bugün itibariyle özellikle bu projenin en önemli yapısı olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, deniz içerisinde yapılmış olan temel iyileştirme amaçlı kazı ve kazık çalışmaları tamamlanmış durumda. Yine bu temeller üzerine yerleştirilecek olan keson imalatlarında da sona yaklaşıldı" - "Bu yıl sonu itibariyle kuru havuzda yapılan, inşa edilen keson imalatı ki bunlar iki adetten oluşuyor, biri Asya diğeri Avrupa tarafındaki köprünün temeline yerleştirilecek ve köprünün ayakları bu temel üzerine inşa edilecek" - "Bu güzergahtaki şu andaki mevcut ulaşım, deniz araçlarının taşınmasıyla sağlanıyordu. Yaklaşık ulaşım süresi normal şartlarda bir saat, trafiğin yoğun olduğu saat ve günlerde 5 saate kadar çıkıyordu. Bu projenin hizmete girmesiyle artık Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasındaki seyahat süresi 6 dakikaya inecek"

ÇANAKKALE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 18 Mart 2022 tarihinde tamamlanıp hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde deniz içerisinde yapılmış temel iyileştirme amaçlı kazı ve kazık çalışmalarının tamamlandığını, köprünün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasındaki seyahat süresinin 6 dakikaya ineceğini söyledi.

Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki Şekerkaya ve Gelibolu Sütlüce şantiyelerinde incelemelerde bulundu.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, köprünün, Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nu birbirine bağlayacak Kınalı-Çanakkale Savaştepe Otoyolu'nun bir kısmını ihtiva ettiğini belirtti.

Köprüde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Turhan, şunları ifade etti:

"İnşaatı yapılmakta olan Malkara Kavşağı, Gelibolu, Sütlüce ve Lapseki Şekerkaya Umurtepe kesimleri arasındaki 101 kilometrelik kesimde çalışmalar sürdürülüyor. Bugün itibariyle özellikle bu projenin en önemli yapısı olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, deniz içerisinde yapılmış olan temel iyileştirme amaçlı kazı ve kazık çalışmaları tamamlanmış durumda. Yine bu temeller üzerine yerleştirilecek olan keson imalatlarında da sona yaklaşıldı. Bu yıl sonu itibariyle kuru havuzda yapılan, inşa edilen keson imalatı ki bunlar iki adetten oluşuyor, biri Asya diğeri Avrupa tarafındaki köprünün temeline yerleştirilecek ve köprünün ayakları bu temel üzerine inşa edilecek."

- Kuzey Marmara'yı güney Marmara'ya ve Ege'ye bağlayacak

Turhan, köprünün 2x3 şeritli olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Tabliye genişliği 45 metre olacak ve tabliye yüksekliği 3,5 metre olacak. Her iki ayak, denizin Avrupa tarafındaki 37 metre altında, Asya tarafındaki ise denizin 45 metre altında zeminle buluşacak. Proje kapsamında 1 adet asma köprü, 2 adet yaklaşım viyadüğü, 4 adet betonarme viyadük, 10 adet alt geçit köprüsü, 33 adet üst geçit köprüsü, 6 adet köprü, 43 adet alt geçit ve 115 adet çeşitli boyutlarda menfez, 12 adet kavşak, 4 adet otoyol hizmet tesisi, 2 adet bakım işletme merkezi, 6 adet ücret toplama istasyonundan oluşacak. Köprümüzün inşaatı tamamlandığında Kuzey Marmara bölgesini Güney Marmara bölgesine, Ege ve Batı Akdeniz bölgesine bağlamış olacak."

- "Çanakkale Boğazı'nın iki yakasındaki seyahat süresi 6 dakikaya inecek"

Bu güzergahtaki mevcut ulaşımın deniz araçlarının taşınmasıyla sağlandığını anımsatan Turhan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık ulaşım süresi normal şartlarda bir saat, trafiğin yoğun olduğu saat ve günlerde bu süre 5 saate kadar çıkıyordu. Bu projenin hizmete girmesiyle artık Çanakkale Boğazının her iki yakasındaki seyahat süresi 6 dakikaya inecek. Avrupa'dan gelip de Ege bölgesine gidecek olan trafik artık deniz araçlarında beklemeden veya İstanbul Boğazı'nı, körfezi dolaşmadan bu köprü vasıtasıyla çok kısa bir sürede Ege bölgesine, Güney Marmara bölgesine ulaşmış olacak."

Turhan, köprüyü 18 Mart 2022 tarihinde tamamlayıp halkın hak ettiği hizmeti sunmak istediklerini dile getirdi.

- "Otoyol ring sistemi tamamlanmış olacak"

Turhan, projenin yap-işlet-devret yöntemiyle yapıldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamamlanıncaya kadar bu projenin yapımına kamu kaynağı harcanmamış olacak. Tamamlandıktan sonra geçen trafik ile garanti edilen trafik arasındaki fark görevli şirkete verilecek. Bizim buradaki projeksiyonumuz, öngörümüz, inşallah açılışından 4-5 yıl sonra tahminlerimiz gerçekleşirse, bu güzergahta garanti edilen trafiğe ulaşmayı hedefliyoruz ve dolayısıyla bu trafiğe ulaştığımızda bir garanti ödemesi de gerekmiyor. Projenin başka bir özelliği de bu kesimin tamamlanmasıyla bundan sonra Lapseki ile Savaştepe arasındaki kesim ile Malkara Kavşağı ile Kınalı arasındaki kesimi hemen bu projenin devamında inşa edeceğiz ve Marmara Bölgesi'nde, Güney ve Kuzey Marmara'yı birbirine bağlayacak otoyol ring sistemi tamamlanmış olacak."

- "Dünyayı kıskandıracak projeleri hayata geçirmiş oluyoruz"

Bakan Turhan, turizm, sanayi, tarım ile iç ve dış ticarete sağlayacağı katkılar düşünüldüğünde projenin ülke için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "100 yıl önce burada istiklal mücadelesi veren atalarımızın torunları olarak biz bugün burada istikbal mücadelesi veriyoruz ve dünyayı kıskandıracak projeleri hayata geçirmiş oluyoruz." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü Lapseki hizmet binasında projeyle ilgili brifing alan ve GESTAŞ'a ait gemiyle çalışmaların bir bölümünü denizden kontrol eden Bakan Turhan'a, Vali Orhan Tavlı ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
1915 Çanakkale Köprüsü çanakkale - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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