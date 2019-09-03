"1915 Çanakkale Projesi"ne 11 global finans ödülü

İSTANBUL (AA) - 1915 Çanakkale Projesi aralarında PFI, Bonds&Loans, IJGlobal’in de olduğu dünyanın saygın kurumlarından 11 global finans ödülü kazandı. Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ, açıklamasına göre, tamamlandığında dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsünü de içerecek, 2022’de hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Projesi ve Otoyolu Projesi, finansman yapısıyla da dünyanın gündeminde bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Türkiye’den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore’den Daelim ve SK E&C şirketlerinin kurduğu ortaklık tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Projesi, çoklu finansman yapısı ile dünyadaki sayılı projeler arasına girdi. Yapım ve işletme olmak üzere toplam sözleşme süresi 16 yıl 2 ay 12 gün olan proje için 3 milyar avro’dan fazla yatırım yapılması bekleniyor. 10 farklı ülkeden toplam 25 banka ve finans kuruluşundan kredi sağlayan 1915Çanakkale Projesi aralarında PFI, Bonds&Loans, IJGlobal’in de olduğu dünyanın saygın kurumlarından 11 global finans ödülü kazandı.

Projenin finansmanı için 2018 Mart ayında 2,265 milyar avro tutarında beş yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 15 yıl vadeli kredi sağlandı. Bu kredinin yüzde 70'lik kısmı 19 yabancı banka ve finans kuruluşu, yüzde 30'luk kısmı ise Akbank, Finansbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası ve Yapı Kredi olmak üzere Türk bankaları tarafından temin edildi. - "Finansmanın temini için önde gelen Türk ve uluslararası finans kuruluşlarını bir araya getirdik" Açıklamada görüşlerine yer verilen Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Başar Arıoğlu, Türkiye için stratejik önem arz eden projenin zamanında finanse edilebilmesi, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve uluslararası kredi kuruluşlarının ilgisi ile kısa sürede önemli bir başarıya imza atıldığını, bu başarıdan duydukları mutluluğu dile getirdi. Arıoğlu, finansmanın temini için önde gelen Türk ve uluslararası finans kuruluşlarını bir araya getirdiklerini belirtti. Diğer yandan proje finansmanı dünyanın saygın kurumları tarafından 11 ayrı ödüle layık görüldüğünü vurgulayan Arıoğlu, önemli bir başarıya imza attıklarını, bundan gurur duyduklarını kaydetti.