1915Çanakkale Projesi 11 adet global finans ödülü aldı

İstanbul, 4 Eylül (DHA)- 1915 Çanakkale Projesi aralarında PFI, Bonds&Loans, IJGlobal’in de olduğu dünyanın saygın kurumlarından 11 global finans ödülü kazandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Türkiye’den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore’den Daelim ve SK E&C şirketlerinin kurduğu ortaklık tarafından yürütülen, 10 farklı ülkeden toplam 25 banka ve finans kuruluşundan kredi sağlayan, 1915 Çanakkale Projesi için Yapım ve işletme olmak üzere toplam sözleşme süresi 16 yıl 2 ay 12 gün olan proje için 3.0 milyar eurodan fazla yatırım yapılması bekleniyor.

Projenin finansmanı için 2018 Mart ayında 2.265 milyar euro tutarında beş yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 15 yıl vadeli kredi sağlandı. Bu kredinin yüzde 70'lik kısmı 19 yabancı banka ve finans kuruluşu, yüzde 30'luk kısmı ise Akbank, Finansbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası ve Yapı Kredi olmak üzere Türk bankaları tarafından temin edildi.

ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Başar Arıoğlu, finansman yapısının büyüklüğüne ve çeşitliliğine dikkat çekerek, “Uluslararası proje finansman standartlarında yapılandırılan kredi paketi, Export Credit Agency (ECA) ve İslami finansman yöntemlerini de içeren sekiz farklı kredi diliminden oluşuyor. Koreli ihracat kredi destek kuruluşları Korea Eximbank (Kexim) ve Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE), 1 milyar Avro tutarındaki nakit kredi ve garanti destekleri ile Türkiye'deki bir proje için bugüne kadar tahsis edilen en büyük kredi paketi ile finansmanda yer aldı. Danimarka ihracat kredi destek kuruluşu EKF ve İslam Kalkınma Grubu’na bağlı Yatırım ve İhracat Kredisi Sigortası Kuruluşu ICIEC de diğer kurumlar arasında” dedi.

Londra’da 21 Mart’ta IJGlobal tarafından düzenlenen ödül töreninde Avrupa’da Otoyol Kategorisi’nin birincisi olan 1915 Çanakkale Projesi, ‘Türkiye’nin Finans Oscarları’ olarak bilinen ve ‘Türkiye Bonds & Loans Ödülleri’nde de ‘Yılın Proje Finansmanı’ ve ‘Yılın Altyapı Finansmanı’ kategorilerinde birincilik ödüllerini kazandı .Lizbon’da 31 Mayıs’ta gerçekleştirilen Proximo Finans Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Exim Destekli Projesi’ seçilen proje, son olarak Haziran ayında Londra’da düzenlenen EMEA Finance tarafından, Avrupa’nın ‘En İyi Proje Finansmanı’, ‘En İyi Kamu Özel İşbirliği Projesi’, EMEA bölgesinin ‘En İyi Proje Finansmanı’, ‘En İyi Yol Projesi’ ve ‘En İyi Sendikasyon Kredisi’ seçilerek beş ödül birden aldı. (Fotoğraflı)

