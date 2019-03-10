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"2. Doğu Marmara Tarım Fuarı" kapılarını kapadı

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

TÜYAP Anadolu Fuarları Doğu Marmara Bölge Müdürü Fatih Güngör: - "Tarım fuarı ile birlikte firmaları ziyaretçiyle buluşturmak, yeni ürünleri burada teşhir etmek ve alıcıyla satıcıyı bir araya getirmeyi amaçladık. Biz burada sadece fuar yapmıyoruz, aynı zamanda Ar-Ge zemini hazırlıyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ ve ilgili odalar tarafından düzenlenen Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Doğu Marmara Sera, Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı sona erdi.

Geçen yıl ilki düzenlenen fuara bu yıl 65 bin 103 ziyaretçi, tarım sektöründe lider ve alt firmalardan oluşan 130'u aşkın firma, çok sayıda büyükşehir ve ilçe belediyeleri katılım sağladı.

Hayvancılık, tavukçuluk, süt endüstrisi, sera, bahçe ile süs bitkileri, endüstrisi konularında alet, ekipman ve ürünlerin sergilendiği fuarda, tarım ve hayvancılık alanında görev yapan kurumlar, ziyaretçilerle bilgi paylaşımında bulundu.

- "Sadece fuar yapmıyoruz, Ar-Ge zemini hazırlıyoruz"

TÜYAP Anadolu Fuarları Doğu Marmara Bölge Müdürü Fatih Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşamba günü ziyarete açılan fuarda beklentilerinin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını belirtti.

Fuara 130'un üzerinde firmanın ve 65 bin 103 ziyaretçinin katıldığını aktararak bundan duyduğu sevinci dile getiren Güngör, şöyle konuştu:

"Tarım son günlerde büyük önem arz ediyor. Tarım fuarı ile birlikte firmaları ziyaretçiyle buluşturmak, yeni ürünleri burada teşhir etmek ve alıcıyla satıcıyı bir araya getirmeyi amaçladık. Buna bir tür inovatif taban diyebiliriz. Biz burada sadece fuar yapmıyoruz, aynı zamanda biz burada Ar-Ge zemini hazırlıyoruz. Yaptığımız fuar içerisinde birçok etkinlik düzenledik. Mesela Büyükşehir Belediyemiz tarafından, 'kadın çiftçiler yarışıyor' programı yapıldı. Bol katılımlı ve oldukça etkili oldu. Yine birçok eğitim ve sempozyum düzenlendi. Çiftçiyi ve sektörü gelişmeye ve değişime, yeniliklere adapte etmeye, teknolojileri uygulamaya yönelik her türlü önlemli almaya gayret gösteriyoruz."

Güngör, fuarı sadece Kocaeli için yapmadıklarını, etkinliğin İstanbul'u da içine alarak Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bilecik ve Yalova'nın tamamını kapsadığını kaydetti.

Sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nin tarıma elverişli verimli arazilerinin bulunduğuna dikkati çeken Güngör, "Bu lokasyon demir, deniz ve hava yolunu bünyesinde barındırıyor. Her yönden ulaşım ağı çok kuvvetli. Tarım arazileri burada oldukça fazla. Burada bu sektörün gelişmemesi için hiçbir neden yok. Sanayi tabii ön planda ama güzel de bir tarım sektörü var. Burada biz özellikle bunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

-"Kanatlı beyaz et üretiminin yüzde 70'i bu bölgeden sağlanıyor"

Sera, bahçe ve süs bitkileri konusunda Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da çok ciddi potansiyel olduğuna işaret eden Güngör, "Biz bunları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Kanatlı beyaz et üretiminin Türkiye genelinde yüzde 70'i bu bölgeden sağlanıyor. Kanatlı Et Yetiştiricileri Birliğimiz de burada. Manda eti buranın bir değeri. Damızlık Manda Yetişticileri Birliğimiz de burada. Damızlık Sığır Yetişticileri Birliğimiz de burada. Arıcılık da çok ileri bir noktada. Arı Yetiştiricileri Birliğimiz de burada. Aslında hepsini bir bütün olarak düşünüp, bu bütünden ara segmentleri besleyip bunlardan tekrar bir bütün çıkarmayı planlıyoruz. Mesela burada tavukçuluk ve tavukçuluk endüstrisine yönelik fuar organizasyonu yapılabilir. Sadece sera bahçe süs bitkisi üzerine bir organizasyon yapılabilir. Bu bölge bunu kaldırabilecek nitelikte ve güçte. O yüzden bu fuarlar Türkiye'nin en iyi fuarları olabilecek niteliktedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
fuar kapanış tarım TÜYAP

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