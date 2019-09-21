FİNANS

"2. Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı"na yoğun ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

Erzurum'da, TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ ile Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve yüzlerce firmanın yer aldığı "2. Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı" yoğun ilgi görüyor - TÜYAP Erzurum Bölge Müdürü Mert Gülnayın: - "Geçen yıl fuara 35 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Bu fuarımızda ise 50 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz"

Erzurum'da, TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ ile Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "2. Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı" yoğun ilgi görüyor.

Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 4 gündür süren fuarda, tarımsal mekanizasyon ve ilgili teknolojiler, traktör, su ve sulama teknolojileri, gübreler, tohumlar, organik tarım ekipmanları ile hayvansal üretim teknolojileri, süt endüstrisi, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri ve ilgili ürünler, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler için sergilendi.

Çiftçilerin süt endüstrisi, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri gibi konularda da bilgilendirildiği fuarda, 50 bin ziyaretçi hedefleniyor.

TÜYAP Erzurum Bölge Müdürü Mert Gülnayın, AA muhabire yaptığı açıklamada, fuara yaklaşık 18 çevre ilinin ilgili kurum ve kuruluşlarının davet edildiğini ve katılımların olduğunu söyledi.

Çeşitli çalışmalarla fuarın tanıtımının yapıldığını ifade eden Gülnayın, "Sektörel fuar olduğumuz için hitap ettiğimiz kesim çiftçilerdi. Bunun yanında yurt dışından 100'ün üzerinde ziyaretçimiz geldi. İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ziyaretçilerimiz oldu. Bu ziyaretçilerimiz de alım düzeyindedir. Fuarda satıcı ve alıca arasında güzel bağlantı sağlandı." dedi.

Gülnayın, traktör satışlarında yoğunluk yaşandığını belirterek, fuarın kentin ekonomisine büyük katkı sunduğunu dile getirdi.

İlin tarım ve hayvancılığının fuarla önem kazandığını aktaran Gülnayın, "Geçen yıl fuara 35 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Bu fuarımızda ise 50 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Ziyaretçilerin akışı bu rakamı doğruluyor. 5 gün içerisinde en azından tüm sektör temsilcilerini, paydaşlarını, oda başkanlarını ve tüm kesimi bir araya toplama şansımız oluyor. Adeta tarımla ilgili şehir yatıp kalkabiliyor." diye konuştu.

Fuar yarın akşam sona erecek.

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2. Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı fuar İlgi tarım

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