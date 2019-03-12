İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, yurt dışında açılan bir Türk markası, bir Türk restoranının çok büyük bir değer olduğunu belirterek, “Türkiye’nin adının dünya markalarıyla birlikte anılmasını sağlayan markalarımız var. Yurt dışında açılan bir restoran sadece Türk lezzetlerini değil, Türkiye’nin markalarını da tanıtıyor.” dedi.

Turagay, Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği’nin (TURYİD) düzenlediği 2. Global GastroEkonomi Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin köklerinin ve geleneklerinin ortada olduğunu, geleceğin de umut vadettiğini kaydetti.

Türkiye’nin gastronomi alanında çok büyük potansiyele sahip olduğunu ifade eden Turagay, turist başına gelirin bin 200 dolara çıkarılabilmesinin mümkün olduğunu, bakanlık olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Turagay, Türkiye’nin gastroekonominin ve gastronominin merkezi haline getirilmesi ve bunun için de toplumsal bilincin yerleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.