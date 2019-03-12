İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Gastronomi sektörümüzü daha çok destekleyerek başka yerlere taşımamız gerekiyor. Gastronomi de bir ihracattır. Farklı bir sunum ile verdiğimizde katma değer ve önemli gelir elde edeceğimizi biliyoruz.” dedi.

Gülle, Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği’nin (TURYİD) düzenlediği 2. Global Gastroekonomi Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, gastronominin ciddi bir ihracat potansiyelinin olduğunu söyledi.

Gastronominin gençlerin meslek seçimlerinde öne çıktığını ifade eden Gülle, “Türkiye Tanıtım Grubu’nda başkanlarımızla birlikte ülkemizin lezzetlerini farklı yere götüren ve Türk damak tadını yaratabileceğimiz bir platformun peşindeyiz. Gastronomi sektörümüzü daha çok destekleyerek başka yerlere taşımamız gerekiyor. Gastronomi de bir ihracattır. Farklı bir sunum ile verdiğimizde katma değer ve önemli gelir elde edeceğimizi biliyoruz.” diye konuştu.

Gülle, bunu destekleyerek ülke algısının üzerinde bir değer ile bunun yükseltilmesi gerektiğini anlatarak, “Bu ve bundan sonraki senelerde hem ciro büyümesini ve hem de daha çok oyuncuyla başardığımızı göreceğiz. Yemek masası arkasındaki endüstriyi büyütmeyi, geliştirmeyi ve var olan sinerjiyi ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu sektörün ihracata verdiği katkıyı takdirle takip ediyoruz.” şeklinde konuştu.