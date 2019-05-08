FİNANS

2 kişiden biri annesine sadece Anneler Günü'nde hediye alıyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 13:13 | Son Güncelleme

GittiGidiyor'un araştırmasına göre, her 2 kişiden biri annesine sadece Anneler Günü'nde hediye alırken, 10 kişiden 7'si bu özel günü hediye almadan geçmiyor - Araştırmaya katılanların yüzde 17'si özel bir günü beklemeden son bir ayda hediye aldığını belirtiyor

İSTANBUL (AA) - Gittigidiyor'un araştırmasına göre, her 2 kişiden biri annesine sadece Anneler Günü'nde hediye alırken, her 10 kişiden 7'si bu özel günü hediye almadan geçirmiyor.

Gittigidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, sosyal anket platformu Poltio üzerinden Anneler Günü'ne ilişkin araştırma gerçekleştirdi.

4 bin 405 kişinin oy kullandığı ankete göre, "Annenize en son ne zaman hediye aldınız?" sorusunu yanıtlayanların yüzde 51'i, "Geçen yıl Anneler Günü'nde" yanıtını verdi. Bunu yüzde 18 ile "Doğum gününde", yüzde 17 ile "Son bir ay içinde", yüzde 14 ile "Son 6 ay içinde" cevabı takip etti.

"Anneler Günü'nde annenize hediye alır mısınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 73 gibi büyük bir çoğunluğu "Mutlaka alırım" yanıtını verirken, bunu yüzde 17 ile "Annem için o günü hatırlamak önemli, almam", yüzde 6 ile "Hediye almam, birlikte vakit geçiririm" ve yüzde 4 ile "Almam" yanıtı izledi.

Annelere, "Anneler Günü'nde hediye bekler misiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, katılanların yüzde 35'i "Çocuklarımla birlikte vakit geçirmek isterim, hediye beklemem" yanıtını verirken, bunu yüzde 33 ile "Mutlaka beklerim" ve yüzde 32 ile "Hatırlanmak önemli, hediye beklemem" takip etti.

Hediye seçimleri için "Anneler Günü'nde annenize ne hediye alırsınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 42'si "hazır giyim", yüzde 17'si "küçük ev aleti", yüzde 15'i "çiçek", yüzde 10'u "takı ve aksesuar", yüzde 9'u "mobilya ve ev aksesuarı", yüzde 4'ü "parfüm", yüzde 2'si "cep telefonu" ve yüzde 1'i "kozmetik" yanıtını verdi.

- Annelerin beklediği favori hediyeler

Hediye bekleyen annelerin tercihlerinde ilk sırayı yüzde 28 ile "takı ve aksesuar" alırken, onu 21 ile "çiçek", yüzde 16 ile "küçük ev aleti", yüzde 15 ile "hazır giyim", yüzde 7 ile "mobilya ve ev aksesuarı" ve "parfüm", yüzde 5 ile "cep telefonu" ve yüzde 2 ile "kozmetik" yanıtı takip etti.

GittiGidiyor, annesine en güzel hediyeyi vermek isteyen kullanıcılarına giyim ve aksesuardan kitaba, ayakkabıdan teknolojiye kadar pek çok kategoride yüzde 70'e varan indirimlerle hediye seçeneği sunuyor.

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