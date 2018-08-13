2 milyon esnaf Turkcell ile dijitalleşiyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Turkcell arasında yapılan iş birliğiyle yaklaşık 2 milyon esnafın tüm dijital iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için avantajlı özel hizmet paketleri geliyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük mesleki sivil toplum kuruluşu olan TESK üyelerinin dijitalleşme sürecini, Turkcell yürütecek.

TESK ile Turkcell arasında yapılan iş birliğiyle, yaklaşık 2 milyon esnafın tüm dijital iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için avantajlı özel hizmet paketleri geliyor. Bu sayede Türk ekonomisinin temel taşını oluşturan esnafın, dijitalleşme süreçlerinin hızla tamamlanması yolunda önemli bir adım daha atılmış olacak.

Uzun soluklu dijitalleşmenin ilk adımı olarak TESK üyeleri, Turkcell’in esnaf paketlerini tercih ederek tüm dijital iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Aynı zamanda kendilerine özel sunulan "Akıllı Faks" gibi dijital çözümlere de sahip olabilecek. Bunun için TESK’in, Birleşik Ödeme Hizmetler ve Elektronik Para AŞ iş birliğiyle hayata geçirdiği, esnaf ve sanatkarlara yönelik avantajlar içeren TESK Kart sahibi olmaları yeterli olacak.