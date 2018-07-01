FİNANS

2 milyon kişi devletle barışmak için başvurdu

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2018 11:21 | Son Güncelleme

Vergi borçlarının yapılandırılması kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon kişi devletle barışmak için başvuruda bulundu - Vatandaşlar vergi dairelerine borçlarını eylül ayında ödemeye başlayacak

DENİZ ÇİÇEK - Vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular devam ederken, şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon kişinin devletle barışmak için müracaatta bulunduğu belirtildi.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığından edindiği bilgiye göre, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin başvurular devam ediyor.

Bugüne kadar 2 milyon civarında kişi borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine başvuruda bulundu.

Başvuruların 31 Temmuz'a kadar süreceği yapılandırma kapsamında vatandaşlar, borçlarını eylül ayında vergi dairelerine ödemeye başlayacak.

Yığılma yaşanmaması için vatandaşların son günü beklemeden başvuruda bulunması önem taşıyor.

Bu kapsamda vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden de başvuru yapılabiliyor.

Yapılandırma kapsamında başvuran ve peşin ödemeyi seçen mükellefler neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeyerek bu fırsattan yararlanabilecek. Düzenlemeyle birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

- İki taksitle ödeyene de indirim

Eylül ayında peşin ödeme yapamayan vatandaşlar, taksitle ödeme seçeneğini kullanabilecek. Bu durumda da birinci taksiti ödedikten sonra ikinci taksitin ödeme süresinde yani kasım ayında, kalan borcunun tamamını ödeyen mükelleflere de indirim yapılacak. Bu sefer Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Buna göre, ödemelerin peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması halinde, ödenecek tutarda katsayı artışı olmayacak.

Yapılandırılan borçlar, peşin ödemenin yanı sıra 2'şer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de ödenebilecek. Bu takdirde tercih edilen ödeme süresine göre çeşitli oranlarda katsayı uygulanacak.

- Dava ve inceleme aşamasındaki borçlar

Yapılandırma düzenlemesinin kapsamı, vergi borçlarının ödenmesine yönelik imkanlarla sınırlı olmayacak. Dava aşamasındaki vergi alacaklarının sulh yoluyla sonlandırılmasında ihtilafın durumuna göre yüzde 80'e varan indirim yapılacak. Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler ilgili yıllara ilişkin vergi incelemesine muhatap olmayacak. İncelemede olan mükellefler de incelemenin bitimini takiben hesaplanan vergilerinin yüzde 50'sini ödeyerek yapılandırma imkanlarından yararlanabilecek. Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanda bulunulabilecek.

İşletme kayıtları (emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa mevcudu, ortaklar cari hesabı ve bunlarla ilgili diğer hesaplar) herhangi bir ceza, faiz ödenmeden düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilebilecek.

- Taşınmazlar da kapsamda

Yapılandırma düzenlemesiyle "varlık barışı" olarak adlandırılan yurt içi ve yurt dışında bulunan bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına yönelik imkan da getirildi. Düzenleme kapsamında, para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları gibi varlıklarla yurt içinde de bunlara ilave taşınmazlar yer alıyor.

Yurt dışında bulunan varlıklar, 30 Kasım'a kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilecek. Yurt içindeki varlıklar da aynı tarihe kadar kanuni defterlere kaydedilerek beyan edilebilecek. Bildirime konu varlıkların değerinin yüzde 2'si oranında verginin 31 Aralık'a kadar ödenmesi halinde bu varlıklar nedeniyle vergi incelemesi yapılmayacak. Yurt içi ve dışındaki varlıklara yönelik bu düzenlemeden 31 Temmuz'a kadar yararlanılması ve gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşuluyla herhangi bir vergi de alınmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
borc yapilandirma Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçları

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