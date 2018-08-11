Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, Türkiye'de bilişim ekosisteminin kurulmasında gençlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bilişim Kampı'nda verilen eğitimlerle Türkiye'nin bilişim ordusunu oluşturuyoruz." dedi.

Aktepe, 2. TBD Genç Bilişim Kampı'nın açılışında AA muhabirine çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünyada büyük ve hızlı bir teknolojik gelişmenin olduğunu belirten Aktepe, Türkiye'nin de bu süreçten etkilendiğini ve buna seyirci kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Aktepe, Türkiye'nin bilişimde kendi ekosistemini geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu anlamda hem sivil toplum kuruluşları hem de gençlere önemli görevler düşüyor. Bunun entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye kendi ekosistemini yaratmak zorunda. TBD olarak elimizi taşın altına koyduk. Bilişim ekosisteminin kurulmasında gençlere ihtiyacımız var. Gençlerin de kendi içlerinde örgütlenmeleri, teknolojiyi kullanmayı ve yaygınlaştırmayı sağlamaları gerekli. Bilişimde gençlerin sadece tüketici değil aynı zamanda üretici konumunda olması gerekiyor. Bilişim teknolojisi araçlarının kalkınmada kullanılmasında gençleri bu işe paydaş haline getirmemiz gerekiyor. Bilişim Kampında verilen eğitimlerle Türkiye'nin bilişim ordusu oluşturuyoruz."