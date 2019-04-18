İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli kömürün cari açığın kapanmasında çok büyük katkısı olduğunu belirterek, "Bin megavat kapasiteye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda, bu santralin üreteceği elektrikle yıllık yaklaşık 1,24 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Maddi olarak cari açığımızın kapanmasına yıllık yaklaşık 300 milyon dolarlık bir katkı sağlayacağız." dedi. Dönmez, 2. Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Fuarı’na video konferans yoluyla bağlanarak, kömür alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıl sonuna kadar eski nesil santrallerin bacalama ve filtreme sistemlerinin değiştirileceğini ifade eden Dönmez, ileri teknolojiyle, doğal dengeyi bozmadan ve minimum emisyon değerleriyle yeni nesil santraller inşa edileceğini kaydetti. Dönmez, Türkiye’nin emisyon değerinin oldukça düşük olduğunu ve yerli kömürden vazgeçilmeyeceğine işaret ederek, "Ultra-süper kritik santraller, entegre gazlaştırma kombine çevrim santralleri, karbon tutma ve depolama teknolojileri gibi kömürün gelecekte daha verimli ve çevre dostu kullanılmasını sağlayacak teknolojileri yakından izliyoruz. Dünyada bu yöndeki gelişmelerin ülkemize uyarlanması ve sonrasında bu teknolojilerin yerli imkanlarla üretilebilmesi için gerekli her türlü desteği sağlayacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin ithal girdi oranının hala yüksek olduğunu dile getiren Dönmez, şunları kaydetti: "Yerli ve yenilebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 55-60 arası bir banda oturmaya başladı. Mart sonu itibarıyla yerli kömürden elektrik üretim rakamımız yüzde 16,2 seviyesinde ancak yerli kömürde sahip olduğumuz potansiyeli göz önüne aldığımızda bu oranı daha da yukarılara çekmemiz gerektiği aşikar. Önümüzdeki dönemde 5 bin megavat kömür kapasitesi ile kömürün enerji portföyümüzdeki payını yukarı taşıyacağız. Cari açığımızın kapanmasında yerli kömürün katkısı çok büyük. Bin megavat kapasiteye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda, bu santralin üreteceği elektrikle yıllık yaklaşık 1,24 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Maddi olarak cari açığımızın kapanmasına yıllık yaklaşık 300 milyon dolarlık bir katkı sağlayacak. Özellikle petrol ve doğal gaz fiyatlarında gerek jeopolitik riskler gerekse ekonomik dalgalanmalardan kaynaklı artışlar ekonomimizi olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle yerli enerji fiyatlarının petrol ve doğal gaz fiyatlarıyla bağını koparmamız ya da etkisini en aza indirmemiz için yerli kömür, portföyümüzde önemli bir yere sahip."