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2. Türk-Alman Enerji Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 12:22 | Son Güncelleme

DEİK Başkanı Nail Olpak: - "Türk ve Alman firmalarının karşılıklı yatırımlarından memnunuz ama üçüncü ülkelerde iş birliği çok konuştuğumuz, birlikte hareket etme konusunda fazla başarılı olamadığımız bir konu"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk ve Alman firmalarının karşılıklı yatırımlarından memnun olduklarını belirterek, "Üçüncü ülkelerde iş birliği, çok konuştuğumuz ama birlikte hareket etme konusunda fazla başarılı olamadığımız bir konu." dedi.

Olpak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ev sahipliğinde, DEİK'in organizasyonuyla düzenlenen 2. Türk-Alman Enerji Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti kapsamında iş dünyasının üst yöneticileri ile bir araya geldiklerini hatırlattı.

Söz konusu ziyarette aynı toplantının benzer ayaklarının Türkiye'de de yapılmasının kararlaştırıldığına işaret eden Olpak, bu kapsamda gerçekleştirilen 2. Türk-Alman Enerji Forumu'nun önemine değindi.

Olpak, Alman firmalarının Türkiye'de yatırım yapmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin üçüncü ülkelerde iş birliği yapmaları konusunda kendilerine ulaşan talepler olduğuna dikkati çekti. Olpak, "Türk ve Alman firmalarının karşılıklı yatırımlarından memnunuz ama üçüncü ülkelerde iş birliği çok konuştuğumuz, birlikte hareket etme konusunda fazla başarılı olamadığımız bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye ve Almanya'da fırsatlar var"

Enerji alanında faaliyet gösteren Alman E.ON firmasının Üst Yöneticisi Johannes Teyssen de firma olarak fosil yakıtlardan ayrılarak daha yeşil bir gelecek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Teyssen, yeşil enerjinin önemine değinerek, "Bu anlamda Türkiye ve Almanya'da fırsatlar var. Fosil yakıtlardan bağımsızlığımızı kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Sabancı Holding ile çalıştıklarını kaydeden Teyssen, "Şu ana kadar bu ülkede 11 milyar dolar tutarında yatırım yaptık. Teşvikler çok önemli. Türkiye'nin ortamını nasıl daha iyi yapabiliriz diye düşünmeliyiz. Hissedarlarımızı da bu konuda ikna etmemiz, Türkiye'nin sürekli gelişen bir ülke olduğunu bildirmemiz gerekir." diye konuştu.

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