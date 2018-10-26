Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, "Almanya, enerji üreten lider bir ülke konumundadır. Türkiye de Avrupa'nın bir parçasıdır. Güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman birçok şeyi başarabiliriz." dedi.

Altmaier, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından DEİK'in organizasyonuyla düzenlenen 2. Türk-Alman Enerji Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, ticaret ve bununla ilgili siyasetin iki ülke arasında en önemli çalışma alanları olduğunu ifade etti.

Dünya nüfusunun 8 milyara yaklaştığı göz önüne alındığında, enerji konusunun gelecekte önemini daha da artıracağını vurgulayan Altmaier, ihtiyacı karşılayacak enerjinin farklı kaynaklardan elde edildiğini söyledi.

Altmaier, konvansiyonel enerji kaynakları yanında sürekli büyüme gösteren yenilenebilir enerjiye yönelmek gerektiğini, sisteme entegrasyonun da önemli olduğunu belirtti.

Ekonomilerini geliştirmek isteyen tüm ülkeler için sürdürülebilir enerjinin gerekli olduğuna işaret eden Altmaier, şöyle konuştu:

"Burada sorulması gereken soru şu: Biz bu alanı sadece Asya ülkelerine mi bırakmak istiyoruz? Biz sadece ulusal sorunlarımızla mı ilgilenelim? Almanya, enerji üreten lider bir ülke konumundadır. Türkiye de Avrupa'nın bir parçasıdır. Asya kısmında ise birçok komşusu var. Almanya, uluslararası arenada yenilenebilir enerjinin üretimi konusunda itibara sahiptir. Alman şirketler Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Artık Türk şirketler de enerji dönüşüm sürecinde Almanya'da faaliyet göstermek istiyor. Sanayi üretimi konusunda da iş birliği yapılmaktadır. Güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman birçok şeyi başarabiliriz. İki tarafın da birbirinden öğrenecek çok şeyi var."