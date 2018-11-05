"2. Türk-Yemen İş Forumu" Konya ve Karaman'da düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından düzenlenecek "2. Türk-Yemen İş Forumu", 12-15 Kasım tarihlerinde Konya ve Karaman'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun Arap dünyasıyla iş yapmak isteyen iş adamları için güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

Sektörel bazdaki iş forumunun ilkinin geçen yıl Mersin'de yapıldığını ve 140 civarında Yemenli iş adamının bu etkinliğe katıldığını belirten Göksu, "Bu yılki iş forumunu gıda ve imalat sanayi sektörüne özel yapacağız. Farklı ülkelerde gıda ve imalat sanayi sektöründe çalışan Yemenli iş adamları katılacak." dedi.

İş adamlarına Konya'daki yatırım olanakları ve organize sanayi bölgesinin tanıtılacağını aktaran Göksu, şunları kaydetti:

"Yemenli iş adamları Yemen dışında birçok ülkede iş yapıyor. Özellikle körfez ülkelerine bir kapı olması açısından Yemenliler önem arz etmektedir. Bu iş forumu aracılığıyla Arap ülkeleri ve dünyada yatırımı olan, bölge ekonomisinde büyük paya sahip Yemenli iş adamlarını ağırlamayı hedefliyoruz. Yemenli kardeşlerimiz Türkiye'deki yatırım fırsatlarından yararlanacaktır. Bulundukları yerlere Türkiye'nin ürünlerini taşımada köprü görevi görecekler."

