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2. Türk-Yemen İş Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 14:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli: - "Son 15 yılda hızlı bir büyüme ve başarılı bir kalkınma dönemi geçiren Türkiye, global yatırımcılar tarafından çok daha fazla takip edilen ve yatırım tercihlerinde önem verilen bir ülke haline geldi"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, "Son 15 yılda hızlı bir büyüme ve başarılı bir kalkınma dönemi geçiren Türkiye, global yatırımcılar tarafından çok daha fazla takip edilen ve yatırım tercihlerinde önem verilen bir ülke haline geldi." dedi.

Rumeli, bir otelde düzenlenen 2. Türk-Yemen İş Forumu toplantısında, bu tür etkinlikleri gerçekleştirmenin yatırımların artması için önemli olduğunu söyledi.

Forumun, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) öncülüğünde düzenlendiğini anımsatan Rumeli, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanımız Sayın Arda Ermut başkanlığında, kalkınma ajanslarımız ile birlikte, Körfez ülkeleri ile mevcut ticari ve doğrudan yatırım ilişkilerimizi geliştiren bu tarz önemli etkinliklerin parçası olmaktan çok memnunuz. Elde edilen siyasi istikrar ve başarılı hükümetlerimizin icraatları neticesinde, son 15 yılda hızlı bir büyüme ve başarılı bir kalkınma dönemi geçiren Türkiye, global yatırımcılar tarafından çok daha fazla takip edilen ve yatırım tercihlerinde önem verilen bir ülke haline geldi."

- "Karaman, global yatırımcılara sayısız iş ve yatırım fırsatları sunmaktadır"

Rumeli, bu yıl forumun ikincisini düzenlediklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Komşu olduğumuz Körfez coğrafyasındaki birçok ülkeden gelerek ülkemizi ziyaret eden Yemenli kardeşlerimizi Karaman'da misafir etmekten ve Karaman iş dünyası temsilcileri ile buluşturmaktan heyecan duyuyoruz. Karaman, özellikle bereketli tarımsal üretimi, kaliteli gıda sanayi ve üstün ihracat performansıyla; rekabetçi ve örnek bir şehrimiz olarak ön plana çıkmakta ve ülkemizde yatırım planlayan global yatırımcılara sayısız iş ve yatırım fırsatları sunmaktadır. Bu kapsamda siz değerli yatırımcıları bu bölgede iş ve yatırım imkanları konularında ilk elden bilgilendirmekten ve yatırım süreçlerinin tümünde sizlere destek olmaktan mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz."

Karaman Valisi Fahri Meral de Karaman'ın üretim ve ticaret merkezi olduğunu anlattı.

Karaman'ın bisküvi, çikolata ve gofret üretiminde lokomotif olduğunu aktaran Meral, "Bunun yanında makine, plastik maddeler imalatı, ağaç sanayi, mobilya imalatı oldukça yaygındır. Karaman, yeni yatırımlar için bir cazibe merkezidir. Ben Yemenli iş adamlarımıza hoş geldiniz diyorum. Yemen önemli ölçüde ihracat yaptığımız bir ülke. 2017 yılı itibarıyla Yemen'e ihracatımız 22 milyon dolardır. Gerçekleşecek bu görüşmelerle bu rakamın katlanarak artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger, oda başkanları, iş dünyasının temsilcileri ile çok sayıda iş adamı katıldı.

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