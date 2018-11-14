Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, "Son 15 yılda hızlı bir büyüme ve başarılı bir kalkınma dönemi geçiren Türkiye, global yatırımcılar tarafından çok daha fazla takip edilen ve yatırım tercihlerinde önem verilen bir ülke haline geldi." dedi.

Rumeli, bir otelde düzenlenen 2. Türk-Yemen İş Forumu toplantısında, bu tür etkinlikleri gerçekleştirmenin yatırımların artması için önemli olduğunu söyledi.

Forumun, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) öncülüğünde düzenlendiğini anımsatan Rumeli, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanımız Sayın Arda Ermut başkanlığında, kalkınma ajanslarımız ile birlikte, Körfez ülkeleri ile mevcut ticari ve doğrudan yatırım ilişkilerimizi geliştiren bu tarz önemli etkinliklerin parçası olmaktan çok memnunuz. Elde edilen siyasi istikrar ve başarılı hükümetlerimizin icraatları neticesinde, son 15 yılda hızlı bir büyüme ve başarılı bir kalkınma dönemi geçiren Türkiye, global yatırımcılar tarafından çok daha fazla takip edilen ve yatırım tercihlerinde önem verilen bir ülke haline geldi."