İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü tarafından düzenlenen 2. Ulusal Sütçülük Kongresi başladı.

Süt Teknolojisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Reşit Uysal, Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen kongrenin açılışında, organizasyonun ilkinin Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu görevin ikincisi bize verildi. Biz de en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Uysal, 2 gün sürecek kongrede süt sektörünün durumunu ve bilimsel gelişmeleri ele alacaklarını, programın sektöre önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Ulusal Süt Konseyi Başkan Vekili Muhittin Özder, bir ülkede üretilen sütün ne kadarının sanayiye gittiğinin gelişmişlik ölçüsü olduğunu, Avrupa'da üretilen sütün tamamına yakınının sanayide kullanıldığını ifade etti.

Türkiye'de üretilen sütün ise yarısının sanayiye gittiğini, geçmiş yıllara kıyasla bu rakamlarda düşüş olduğunu dile getiren Özder, şöyle konuştu:

"Süt üretiminde dünyada 9'uncu sıradayız, sanayiye giden sütte 17'nci sıradayız. Geriye gidiyoruz buna dikkati çekmek istiyorum. Bölgemizde Türkiye ve İran hariç bütün komşularımız süt ithalatçısı, çok büyük bir fırsat içindeyiz, bunu değerlendirebiliriz. 'Süt üretimimiz çok fazla değil' diyebilirsiniz. 2004-2014 arasında süt üretimimizi yüzde 110 artırdık. Bunu başarabilen bir ülkeyiz. Biz istersek ve üreticimiz para kazanırsa üretimimizi kat kat artırırız."