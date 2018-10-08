2. Uluslararası İstanbul Afet ve Acil Tıp Sempozyumu bugün başlıyor

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlediği "Uluslararası İstanbul Afet ve Acil Tıp Sempozyumu", bugün başlıyor.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Uluslararası İstanbul Afet ve Acil Tıp Sempozyumu", Şile'deki Doğa Tatil Köyü'nde bugün başlıyor.

7 Ekim Pazar gününe kadar sürecek sempozyumda "Dünyada ve Türkiye'deki Afet Eğitimleri", "Afetlere Hazırlık", "Doğal Afetlerde Acil Yardım", "Afetlerde Yönetim", "Triyaj" gibi afetlerde ve sonrasında alınabilecek önlemler konuşulacak.

Sempozyum kapsamında ayrıca Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, afet durumlarında yüksek binalardan tahliye tatbikatı yapacak.

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ve Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl'ün onursal başkanlığını, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sina Ercan, Prof. Dr. Sezgin Sarıkaya ve Prof. Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik'in başkanlığını, AKUT Kurucusu Dr. Öğretim Üyesi Feridun Çelikmen ve Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Yazıcıoğlu'nun genel sekreterliğini yaptığı sempozyuma, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yanı sıra alanının önde gelen isimleri katılacak.

