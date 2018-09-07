FİNANS

2 ürünün ithalatına ilişkin soruşturma

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 09:36 | Son Güncelleme

Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat ile sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithaline ilişkin damping önlemlerinin etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine soruşturma başlatıldı

Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat ile sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithaline ilişkin damping önlemlerinin etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine soruşturma açıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Malezya, Çin Tayvanı, Filipinler ve Bulgaristan menşeli sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat ile Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Polonya menşeli suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin, söz konusu ürünlerin Yunanistan üzerinden ithaliyle etkisiz kılındığı iddiasıyla bakanlığa başvuruda bulunuldu.

Yapılan değerlendirmelerde, ürünlerin genel ithalatında son dönemde düşüş görülürken, Yunanistan menşeli ürünün ithalatında artış belirlendi. İncelemeler neticesinde bu ülkeden ithalat gerçekleştiren firmaların mevcut dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

Bunun üzerine Yunanistan menşeli/çıkışlı söz konusu ürünler için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

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İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat Soruşturma Ticaret Bakanlığı

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