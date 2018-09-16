FİNANS

20 bin TL ödüllü Hadi'nin ipucu Dergilik'te

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2018 12:28 | Son Güncelleme

Mobil uygulama üzerinden Turkcell alt yapısının gücüyle yüzbinlere aynı anda canlı yarışma heyecanı yaşatan Hadi'nin bugünkü 20 bin TL ödüllü yarışmasının ipucu Dergilik'te saklı olacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin ilk sanal ortamda yüzbinleri yarıştıran Hadi Bilgi Yarışması'nın bugünkü yayınında kullanabilecek ipucu, Dergilik uygulamasından alınabilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, sunucusu, heyecanı ve para ödülü gerçek olan, Türkiye'nin ilk sanal ortamda yüz binleri yarıştıran Hadi Bilgi Yarışması, bilgiyle hem eğlence hem de kazanç sağlıyor.

Türkiye'nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP iş birliği ile kazanma şansı katlanacak yarışma, bugünkü zorlu etabında bir sonraki soruya geçmek için BiP katılımcılara joker hakkı kazandıracak. Haftada bir kez joker hakkı edilebilen yarışmayı kazanma şansını artırmak için tek yapılması gereken BiP'i kurmak ve Hadi kanalını takip etmek olacak.

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- 1 GB her yöne hediye

Sunuculuğunu Merve Toy ve Müge Boz’un yaptığı 20 bin TL ödüllü yarışmanın bugün saat 20.30 yapılacak olan yayınında kullanabilecek ipucu Dergilik uygulamasından alınabilecek.

En zor sorulardan birini kolayca geçmeyi sağlayacak olan ipucu, gün içerisinde Dergilik uygulamasında olacak. Ayrıca Turkcell kullanıcıları Dergilik uygulamasını ilk kez indirdiğinde her yöne 1 GB kullanabileceği data paketini de kazanacak.

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- Yarışma kuralları

Yarışmada sunucu tarafından sorulan 12 soruya 10 saniye içerisinde bir cevap verilmesi gerekiyor. 10 saniye içerisinde verilen cevap eğer doğru ise bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor.

Yarışmanın sonunda ise tüm soruları doğru cevaplayan yarışmacılar, yarışma öncesinde ilan edilen para ödülünü eşit olarak paylaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dergilik Hadi Bilgi Yarışması

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