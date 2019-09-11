20. Uluslararası Enerji Konferansı 16 Eylül'de düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Stratejik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM) organizasyonunda 20. Uluslararası Enerji Konferansı 16 Eylül'de İstanbul'da yapılacak.
STEAM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20. Uluslararası Enerji Konferansı "Değişen Dengeler: Enerjinin Geleceği" ana temasıyla gerçekleştirilecek.
İstanbul'da 20 Eylül'de düzenlenecek konferansta, enerji sektörünün üst düzey yetkilileri, firma yöneticileri ve finans sektörünün uzmanları enerji sektöründeki küresel ve bölgesel gelişmeleri ele alacak.
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