20 yılda 37 bin 390 adet yeni uçağa ihtiyaç olacak

Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik büyümenin yüzde 60'ından fazlasını kapsayacak ve kişi başına düşen yolculuk sayısı bu ülkelerde 2,5 katına çıkacak. Gelişen hava yolu iş modelleri ve devam eden serbestleşme ile birlikte artan hava taşımacılığı, bölgesel yavaşlamalara karşı esnekliğin artmasını sağlayacak.

Airbus'ın 2018-2037 Küresel Pazar Tahmini'ne göre, 20 yıl içerisinde dünyanın yolcu uçağı filosu 2 katın üzerine çıkarak 48 bine yükselirken, küresel yolcu trafiğinin yılda ortalama yüzde 4,4 büyümesiyle 37 bin 390 adet yolcu ve kargo uçağına ihtiyaç duyulacak.

İSTANBUL (AA) - Airbus'ın 2018-2037 Küresel Pazar Tahmini'ne göre, gelecek 20 yıl içerisinde 5,8 trilyon dolar değerinde yaklaşık 37 bin 400 adet yeni uçağa ihtiyaç olacak.

Genellikle bugünün tek koridorlu uçaklarının en büyük rekabet alanı olan küçük uçak segmentinde, gelecekte, tahmin edilen toplam talebin dörtte üçünden fazlasını temsil eden 28 bin 550 adet yeni uçağa ihtiyaç duyulması bekleniyor.

Orta segmentte ise Airbus, daha küçük geniş gövde ve daha uzun menzilli tek koridorlu uçaklar tarafından sağlanan ekstra kapasite ve menzil esnekliği gerektiren operasyonlar için 5 bin 480 adet yolcu ve kargo uçağına ihtiyaç duyulacağını öngörüyor.

Daha fazla kapasite ve menzil esnekliği için (bugün A350'lerin de bulunduğu geniş gövde segmenti) bin 760 adet uçağa ihtiyaç olacak.

A350-1000 ve A380 de dahil olmak üzere en geniş uçak modellerini içeren ve genellikle yüksek kapasiteli ve uzun menzilli operasyonlara hizmet eden ekstra geniş gövde segmentinde ise Airbus, gelecek 20 yıl içinde bin 590 adet uçağa talep olacağını öngörüyor.

Talep edilecek olan 37 bin 390 yeni uçağın 26 bin 540 adedi büyüme için kullanılacak, 10 bin 850 adedi ise eski nesil daha az yakıt verimli uçağın yerini alacak.