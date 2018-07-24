FİNANS

20 yıllık atıl otel turizme kazandırıldı

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 11:13 | Son Güncelleme

Bartın'ın Ulus ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1998'den bu yana atıl bekleyen 30 dönüm arazi üzerine kurulu 80 yataklı, yüzme havuzlu otel turizme kazandırıldı ve ilk müşterilerini almaya başladı - Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun: - "İnşaatıyla tefrişatı ve donanımını da tamamladığımız, ormanla iç içe olan ve 4 yıldız alabilecek otelimizi 2 milyon lira maliyetle bölgemize kazandırdık, misafirlerini de kabul etmeye başladı"

SELİM BOSTANCI - Bartın'ın Ulus ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden 1998'den bu yana atıl durumdaki yüzme havuzlu ve 80 yatak kapasiteli otel, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle turizme kazandırılırken, rezervasyonlarla yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.

İller Bankası'nın, belediyenin paylarından kesilmek suretiyle 1994'te yapım ihalesini gerçekleştirdiği 100 yatak kapasitesi, 700 kişilik salonu ve kapalı yüzme havuzu bulunan otelin 30 dönümlük arazisi, aynı yıl tapu kayıtlarında sahibi gözüken 3 kişiye bedeli ödenerek kamulaştırıldı.

İnşaatın tamamlanma aşamasına geldiği dönemde arazide payları olduğunu iddia eden bazı vatandaşların açtığı dava sonucunda arsada 130 varisin daha hakkı bulunduğu belirlendi.

Belediye Başkanlığı, 1998'de tamamlanan otelin, arazisinde kayıtlı 130 varise ulaşıp, arsa ortaklığının sonlandırılmasına yönelik açtığı değer tespit davası sonrası, hak sahiplerine bedellerini ödeyerek oteli ve arsayı satın aldı.

İşletmeye hazır haldeki otelin turizmcilere kiralanması için çıkılan ihalelerden olumlu sonuç alınamaması üzerine uzun yıllar atıl bekleyen ve bazı bölümlerinde sıvalar dökülen, çatısı hasar gören tesiste bakım, onarım ve restorasyon çalışması yapılması gerekliliği ortaya çıktı.

24 yıl önce temeli atılan ve arazisinde çıkan mülkiyet sorunu nedeniyle yaklaşık 20 yıldır atıl durumda bekleyen otel, restorasyon, deprem güçlendirme, çevre düzenlemesi ve tefrişatı tamamlanarak turizme kazandırıldı.

\

- "Önemli turizm noktalarının merkezinde"

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atıl durumda bekleyen oteldeki eksiklerin giderilmesi için hazırladıkları projeyle Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan (BAKKA) hibe desteği alarak, otelin bir an önce restore edilmesi için çalışmalara başladıklarını anlattı.

Otelin, yeniden ayağa kaldırılması için gerekli olan yaklaşık 1 milyon 500 bin lira bedelin yaklaşık 800 bin lirasının BAKKA tarafından karşılandığını belirten Uzun, "700 bin lirasını belediye olarak biz koyduk ve bu parayla inşaat kısmını tamamladık. İnşaatıyla tefrişatı ve donanımını da tamamladığımız otelimizi, 2 milyon lira maliyetle bölgemize kazandırdık. Bu tesis şu anda misafirlerini kabul etmeye başladı." dedi.

Uzun, otelin, bölgenin en önemli bir turizm noktasında yer aldığını, "Karadeniz'in Antalya'sı olarak nitelendirilen Amasra'ya 30, tarihi konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine 50, Valla Kanyonu, Horna Kanyonu ve Ilıca Şelaleleri'ni barındıran Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine de otomobille 45 dakika uzaklıkta olduğunu ifade etti.

Küre Dağları Milli Parkı'nın eteğinde yer alan otelin dağ manzarası bulunduğunu aktaran Uzun, "Otelimize gelen misafirlerimiz, sabah kahvaltısını Küre Dağları manzarasıyla yapıyor. Otelimiz, bir şehir oteli ve doğa park konseptinde. Biz tarih ve doğayla bütünleşmiş Amasra, Safranbolu ve Pınarbaşı gibi turizm noktalarının merkezindeyiz. Onun için bu otelimiz, bölgenin önemli konaklama merkezlerinden biri olacaktır." diye konuştu.

Otelin bulunduğu konumda futbol sahası, spor salonu, yürüyüş yolları gibi imkanlar da olduğuna işaret eden Uzun, tesisin başta futbol kulüpleri olmak üzere diğer spor branşlarındaki sporculara da kamp imkanı sunacağını dile getirdi.

İlçenin temiz havası, oksijeni, görsel olarak yeşilin her tonu, akarsuları, şelalesi ve yaylasıyla kampa çok elverişli ve kıymetli bir bölge olduğuna vurgu yapan Uzun, "Küre Dağları Milli Parkı eteğinde, ormanla iç içe olan otelin hizmete girmesiyle ilçe turizminde bir patlama yaşanacak, bu ilçe ve bölge ekonomimize de güzel yansıyacaktır." diye konuştu.

Başkan Uzun, bina ve çevre düzenlemesiyle atıl durumdan kurtardıkları oteli belediye olarak işleteceklerini ve ilk etapta 20 kişi istihdam edildiğini sözlerine ekledi.

\

- "Açıldıktan günler sonra yüzde yüz doldu"

Otel Müdürü Yıldıray Demir de 36 oda, 80 yatak kapasiteli bin kişilik konferans salonu bulunan otelde, yerli ve yabancı turistlerin konaklamaya başladığını aktardı.

Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Gelen misafirlerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Şu anda Kurban Bayramı için odalarımız, mutfağımız ve tüm hizmetlerimiz hazır. Otelimizin açılışından günler geçti ama önümüzdeki Kurban Bayramı için odalarımızın tamamı rezervasyonlarla doldu. Çam kokusu, kuş sesleriyle uyanmak ve eşsiz yöresel kahvaltısıyla güne başlamak isteyen misafirlerimizi bekliyoruz."

PARTNERBunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?Bunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Ruhani - Trump atışması İran'da dövizi tavan yaptırdıRuhani - Trump atışması İran'da dövizi tavan yaptırdı
Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atıl Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Hasan Hüseyin Uzun otel restorasyon tefrişatı turizm Ulus Ulus Belediye Başkanı

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Borcu olanlar dikkat! Son şansınız

Borcu olanlar dikkat! Son şansınız

Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru) Gözler Merkez Bankası kararında...

Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru) Gözler Merkez Bankası kararında...

Kurbanlıklar görücüye çıktı

Kurbanlıklar görücüye çıktı

Bayram ikramiyesinden yeni emekli olanlar yararlanabilecek mi?

Bayram ikramiyesinden yeni emekli olanlar yararlanabilecek mi?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri OSB'de iş çok, işçi yok

Kayseri OSB'de iş çok, işçi yok

KÖY-KOOP : Çiğ süt "2 lira" olsun, fark bedelliden kapatılsın

KÖY-KOOP : Çiğ süt "2 lira" olsun, fark bedelliden kapatılsın

 "İmar Barışı'nın ekonomiye katkısı 1 milyar lirayı geçer"

 "İmar Barışı'nın ekonomiye katkısı 1 milyar lirayı geçer"

Ruhani - Trump atışması İran'da dövizi tavan yaptırdı

Ruhani - Trump atışması İran'da dövizi tavan yaptırdı

Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)

Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)

Süt üreticisine 'bedelli askerlik' parası ile destek verilmesini önerdi

Süt üreticisine 'bedelli askerlik' parası ile destek verilmesini önerdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.