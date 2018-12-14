İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, son 5 yıl içinde ihracatın 150 milyar dolardan 170 milyara çıkmasının ayrı bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, "Birkaç yıl içinde 200 milyar dolarlı ihracatları yapmak en büyük hedefimiz ve çalışmamız." dedi.

Gülle, "Küresel Krizden Çıkışın Yol Haritasını Belirlemek" ana temasıyla düzenlenen 2. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, sorunların çözümünde fikir alışverişinde bulunmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu yılın sonunda ihracatın 170 milyar dolar olacağını bildiren Gülle, "Son 16 yılda ekonomimiz kendi alanında birinci nesil reformlarla milli gelirini 231 milyar dolardan 852 milyar dolara yükseltirken, ihracat hacmini de 4 kat artırarak 36 milyar dolardan 170 milyar dolara taşıdı. İhracatçılarımızın, ekonomi ve ticaret diplomasisinin sahadaki bu başarısı bizim için övünç kaynağıdır." şeklinde konuştu.

Gülle, son dönemde kurda yaşanan aşırı oynaklığın, ekonomide sürdürülebilir büyüme ve istihdama yönelik yeni stratejiler yaratma zorunluluğu doğurduğunu, özellikle mal ve hizmet ihracatının öneminin bu dönemde ortaya çıktığını kaydetti.