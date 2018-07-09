FİNANS

200 milyon dolarlık mega yat "Faith" Marmaris'te

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 16:33 | Son Güncelleme

Dünyanın sayılı mega yatları arasında gösterilen "Faith" Marmaris Limanı'na demirledi

Muğla'nın Marmaris ilçesine demirleyen 200 milyon dolarlık mega yat "Faith" ilgi odağı oldu.

Vertigo Investment Holding adına kayıtlı 97 metre uzunluğa sahip yaklaşık 200 milyon dolarlık Cayman Adaları bayraklı yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için Cruise Port Limanı büyük iskeleye yanaştırıldı.

Göcek koylarını dolaştıktan sonra Marmaris'e gelen yat büyüklüğüyle dikkati çekti. 9 misafir kabini, 32 mürettebatı bulunan yatın limanda iki gün kaldıktan sonra ayrılacağı belirtildi.

Honduras, Yunanistan, Kanada, ABD ve İngiltere'den misafirleri olduğu belirtilen mega yata 348 bin lira karşılığında 60 bin litre gümrüksüz akaryakıt verildi.

İçinde yan duvarları ve tabanı camdan yapılmış bir havuz bulunan yata ilçedeki yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Faith marmaris Mega yat muğla

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