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200 milyon dolarlık yatırım hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 10:10 | Son Güncelleme

MERSİN'e gelen CGV Mars Entertainment Group CEO'su Dong Won Kwak, Türkiye'de gelecek dönemde yeni açacakları sinema salonlarıyla 200 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'e gelen CGV Mars Entertainment Group CEO'su Dong Won Kwak, Türkiye'de gelecek dönemde yeni açacakları sinema salonlarıyla 200 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.
Bir açılış için Mersin'de bulunan Kwak, şirketin amaç ve hedeflerinden söz etti. Türkiye pazarına 800 milyon dolarlık yatırımla girdiklerini kaydeden Kwak, "Sinema ve salon sayımız en yüksek 3 ülke sırasıyla Kore, Çin ve Türkiye'dir. Hedefimiz iki yıl içinde sıralamada Türkiye'yi 1'inci sıraya çıkarmak. Yatırımlarımızla Türkiye genelinde yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz" dedi.
'HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ 1'İNCİ SIRAYA ÇIKARMAK'
2016'da Türkiye genelinde yer alan 32 ildeki sinema salonlarının 38 ile çıkarıldığını dile getiren Kwak şöyle konuştu:
"Rotamızı Anadolu ve Doğu illerine çevirdik. Bugün geldiğimiz noktada yatırımlarımızın yüzde 48'inin Anadolu ve Doğu illerinde olmasından gurur duyuyoruz. 2 yıl gibi kısa bir sürede önemli gelişmeler kaydettik. Bugün Güney Kore'nin yanı sıra ABD, Çin, Vietnam, Endonezya, Myanmar, Rusya ve Türkiye olmak üzere toplam 8 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Sinema ve salon sayımız en yüksek 3 ülke sırasıyla Kore, Çin ve Türkiye'dir. Hedefimiz iki yıl içinde sıralamada Türkiye'yi 1'inci sıraya çıkarmak. Bu önemli hedef doğrultusunda 2016 yılından bu yana da 83 olan sinema sayımızı 100'ün üzerine çıkartıyoruz."
'BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM'
Dünyadaki en büyük 5 film endüstrisinden biri olma yolunda ilerlediklerinin altını çizen Kwak, şöyle devam etti:
"Amacımıza ulaştığımızda, Türk film endüstirisi ülkemizin gurur kaynağı olacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki 6-7 yıl içerisinde 200 milyon dolarlık daha yatırım planımız mevcut. 2018 yılı sonuna kadar ardı ardına açılışlarımız devam edecek. Yatırımlarımızla Türkiye genelinde yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Türkiye genelinde yapacağımız sinema açılışları ile de yerel istihdama katkı sağlamaya devam ederken, Türkiye'den açılacağımız Avrupa pazarında Türk yöneticilerle operasyonumu sürdürmek istiyoruz. Mevcut yöneticilerimizi eğitim süreçlerinden geçirerek ilerleyen dönemde Türkiye'de yönetim kadrolarımızın tamamını Türk çalışanlarımıza bırakmayı amaçlıyoruz."

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