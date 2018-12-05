200 milyonluk Nijerya pirinç ithalatını azaltmayı hedefliyor

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da John Kufuor Vakfı (JKF) ve Afrika Pirinç Savunma Platformu (ARAP) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında pirinç ithalatının azaltılması hedefleniyor.

JKF danışmanlarından İbrahim Dwuma, yaptığı açıklamada yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'nın pirinç ithalatını azaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Nijerya'nın pirinç potansiyeli ile ilgili bilgi veren Dwuma, "Sadece Kebbi eyaleti tek başına tüm Nijerya'nın pirinç ihtiyacını karşılayabilir. Sokoto ve hatta Kwara da aynı şekilde verimli. Mesela Akwa Ibom eyaleti pirinç üretiminde en iyi alanlara sahip." ifadesini kullandı.

JKF'nin eski Gana Devlet Başkanı John Kufuor tarafından Afrika'daki çiftçilerin pirinç üretimini desteklemek amacıyla kurulduğunu belirten Dwuma, Nijerya'da çiftçiler her hektarda 1,5 ton verim alıyorlardı, yapılan çalışmalarla bunu 6 tona çıkardık ve yılda 2 mahsül alınabiliyor." dedi.

- "Pirinç ithalatını durdurmak için üretimi kolaylaştırmayı amaçlıyoruz"

Dwuma, Nijerya ile birlikte Gana, Burkina Faso ve Tanzanya olmak üzere 4 ülkede pirinç üretimini desteklemeye yönelik çalışma yaptıklarını aktararak, bu amaçla hükümet, iş adamları ve üreticilerle ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

ARAP Genel Sekreteri Alhaji Abdulrauf Lawal, "Pirinç ithalatına çok para harcıyoruz ve pirinç ithalatını azaltmak için üretimi kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle ülkenin farklı eyaletlerine teknoloji, tohum ve ürünleri satmayı desteği veriyoruz." dedi.

