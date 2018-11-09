"2002'den beri 200 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "2002 yılına kadar Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım toplam sadece 15 milyar dolardı. 2002'den günümüze kadar ise yaklaşık 200 milyar dolara yakın doğrudan yatırım ülkemize geldi." dedi. Ermut, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 26 ülkeden 40'ı aşkın bürokratın katılımıyla düzenlenen "3. İstanbul PPP (kamu-özel ortaklığı) Haftası Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yatırım Ortamı" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, ofisin kuruluş sürecini anlattı. Ofisin, 2006'da Başbakanlık Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı olarak kurulmasından bu yana geçen süreden bahseden Ermut, dünyada, Türkiye'deki yatırım ortamının tanıtılmasına dair yaptıkları faaliyetleri paylaştı. Ajansın yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ismini aldığını anımsatan Ermut, ajans kurulduğu günden bu yana aradan geçen süreçte çok ciddi ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Ermut, "Bu süreçte doğrudan yatırımların önemiyle ilgili farkındalık sadece özelde değil bürokraside ve devlet kurumlarında da ciddi şekilde arttı." diye konuştu.

Artık sadece gelişmekte olan ülkelerin değil gelişmiş ülkelerin de yatırım çekmeye çalıştığını anlatan Ermut, dolayısıyla dünyada çok da gelişmeyen hatta kriz süreçlerinde daralan bir pastadan daha çok pay almak için daha çok ülkenin çalışma içinde olduğunu vurguladı. Ermut, Türkiye'ye gelen yatırımcılar açısından en önemli güvencelerden birisinin Türkiye'nin doğrudan yatırım çekme zorunluluğu olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu alanda yıllardır çok önemli adımlar attığını, iş yapma kolaylığı sağladıklarını aktardı. - "Doğrudan yatırımların önü açıldı" Arda Ermut, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği kalkınma modelinin reformlarından önemli bir parçası olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek, özellikle 2002-2003 yıllarında bu kalkınma modeline ilişkin reformların yoğun şekilde hayata geçtiğini söyledi. "Bu reform programı ile doğrudan yatırımların Türkiye'de önü açıldı." diyen Ermut, bunun yansımasını da çok iyi gördüklerini ifade etti. Ermut, "Biliyorsunuz 2002 yılına kadar Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım toplam sadece 15 milyar dolardı. 2002'den günümüze kadar ise yaklaşık 200 milyar dolara yakın doğrudan yatırım ülkemize geldi." diye konuştu.