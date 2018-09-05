2017 ürünü tütünde açık artırma başlangıç fiyatları

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2017 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünlerle sözleşme yapılmasına rağmen fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık artırma başlangıç fiyatları, bölgeler ve neviler itibarıyla belirlendi.
Bakanlığın "Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2017 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "A Grad" tütünde açık artırma başlangıç fiyatları Karadeniz ve Marmara bölgeleri için 12,58 lira, Ege Bölgesi için 12,33 lira, Doğu Anadolu Bölgesi için 11,20 lira, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için de 10,70 lira olarak kararlaştırıldı.
2017 ürünü üretici tütünlerine ilişkin açık artırma başlangıç fiyatları (TL) bölgeler ve türleri itibarıyla şu şekilde uygulanacak:
NEVİ
BÖLGELER
Karadeniz ve Marmara
Ege
Doğu
Güneydoğu
A. Grad
12,58
12,33
11,20
10,70
B. Grad
7,96
7,80
7,09
6,76
Kapa
7,49
7,34
6,66
6,36
Duble Kapa
4,32
4,24
3,85
3,68
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